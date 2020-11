Revelan que está en desarrollo la secuela de ‘You Don’t Mess with the Zohan’, cinta de Adam Sandler.

Adam Sandler es uno de los actores de Hollywood que a lo largo de su trayectoria se ha ganado el cariño del público; sin embargo, hay quienes también lo odian, por lo que no hay un punto intermedio entre sus proyectos.

Ahora, y de acuerdo con un nuevo informe, la película You Don’t Mess with the Zohan estaría en las primeras etapas de desarrollo de su segunda parte.

Y, aunque el actor ha mencionado en repetidas ocasiones que no es fanático de hacer secuelas de sus éxitos en la pantalla grande, todo ha cambiado en los últimos meses, ya que dentro de sus próximos proyectos está hacer una segunda parte de Hubie Halloween.

Estos no son los únicos proyectos con los que el actor 54 años está involucrado, pues de acuerdo con información de medios estadounidenses, estaría preparando varias sorpresas para sus fieles seguidores.

You Don’t Mess with the Zohan fue fuertemente criticada por los expertos en cine; sin embargo, al público le gustó mucho, ya que logró reunir en la taquilla más de 240 millones de dólares en todo el mundo.

Y es que esta cinta cuenta la historia de un comando israelí que anhela convertirse algún día en estilista en Nueva York; sin embargo, las cosas pronto se complican una vez que su némesis se entera que todavía está vivo, lo que provoca caos y muchas situaciones graciosas.

Hasta el momento, no se ha revelado una fecha de estreno o si la película llegará a los cines o a una plataforma de streaming, pero que la secuela de Zohan está en desarrollo, es una noticia agradable para los fans de Adam Sandler.