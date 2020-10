Zendaya podría encarnar a la leyenda del rock & roll Ronnie Spector en su película autobiográfica.

Zendaya podría encarnar a la leyenda del rock Ronnie Spector, según informó el portal de entretenimiento Deadline en su página oficial. El sitio dio a conocer los rumores de la inesperada noticia, misma que fue bien recibida entre todos los fanáticos de la ganadora al Emmy.

De acuerdo al medio estadounidense, Ronnie Spector se encargó de elegir a Zendaya como la actriz principal para interpretar las facetas de su vida como cantante.

Te puede interesar:

Confirman la segunda entrega de la película live-action de ‘El Rey León'; será del director de ‘Moonlight’.

Y es que la cantante norteamericana, se consagró como una de las leyendas del rock & roll a principios de los sesentas. Ronnie alcanzó gran popularidad tras su paso por la banda The Ronettes, donde compartió escenario junto a Estelle Bennett y Nedra Talley.

Veronica Yvette Bennett, su nombre real, tiene innumerables éxitos como Be My Baby, Baby, I Love You, The Best Part O Breakin Up y Walking In The Rain.

Sin embargo, Ronnie sueña con ver a Zendaya en la pantalla grande, para inmortalizar sus memorias escritas hace algunos años. En su momento, Spector lanzó la publicación Be My Baby, donde escribió parte de sus facetas más importantes.

La cinta podría estar basada en las mencionadas memorias de la rockera estadounidense y estaría a cargo de los estudios A24, mismos que crearon proyectos como Euphoria, Lady Bird y Moonlight.

Zendaya no ha confirmado nada al respecto; sin embargo, no sería ninguna sorpresa verla como una famosa rockera de la industria musical.

La actriz, de 24 años, se convirtió en la actriz más joven en ganar el Emmy. Su papel de ‘Rue’ en Euphoria, la hizo acreedora del codiciado premio que galardona a lo mejor de la industria televisiva en Estados Unidos.

También te puede interesar:

Zac Efron protagonizará la nueva adaptación cinematográfica de la novela ‘Ojos de fuego’ de Stephen King.