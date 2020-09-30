Confirman la segunda entrega de la película live-action de ‘El Rey León'; será del director de ‘Moonlight’.

Las críticas que recibió el live action de El Rey León en el año 2019 no fueron las mejores; sin embargo, la cinta gozó de un impresionante éxito en taquilla, logrando recaudar más de $1.6 mil millones de dólares, por ello, actualmente crecen los rumores que está en desarrollo una secuela.

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De acuerdo con un portal, la segunda parte del live action de El Rey León está en marcha y será dirigido por Barry Jenkins, quien fue galardonado con un Oscar por su trabajo en el guion de la cinta Moonlight.

La película continuará con el estilo fotorrealista que se pudo apreciar durante The Jungle Book en 2016 y El Rey León en 2019.

Hasta el momento, no hay una fecha de lanzamiento; sin embargo, se menciona que el proyecto es una de las mayores prioridades para la compañía que lo produce.

En cuanto a la historia, todo indica que no se tendrá una adaptación de la secuela animada, sino que se optará por explorar la mitología de algunos personajes, tales como Mufasa; además, dar una estructura similar a la de The Godfather II, en donde la narrativa se desarrollará en diferentes tiempos.

Por el momento se desconoce si alguno de los actores que participó en el film del 2019 regresará para esta secuela; en tanto, Barry Jenkis habló sobre su participación en este proyecto.

Ayudé a mi hermana a criar a dos niños pequeños durante los años 90, crecí con estos personajes. Tener la oportunidad de trabajar con Disney en la expansión de esta magnífica historia de amistad, amor y legado mientras avanzo en mi trabajo de relatar las vidas y almas de la gente dentro de la diáspora africana, es un sueño hecho realidad

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Considerando la situación actual, es posible que El Rey León 2 llegue a los cines hasta finales de 2021 o en algún punto del 2022.

