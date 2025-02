Nuevo tráiler y muchas curiosidades del live-action de “Cómo entrenar a tu dragón”

En el Super Bowl los espectadores no solo disfrutan del fútbol americano y el show de medio tiempo. También deben estar pendientes de los comerciales, pues en cualquier momento pueden salir los tráileres más esperados e impresionantes durante este importante evento deportivo. Una de estas grandes sorpresas fue el nuevo avance de “Cómo entrenar a tu dragón”. Te contamos todo lo que vimos en este primer vistazo.

¿Qué pasa en el nuevo tráiler de “Cómo entrenar a tu Dragón”?

En el tráiler que salió durante el Super Bowl tuvimos el primer vistazo completo de Chimuelo, Hipo y quien parece ser Astrid, el interés romántico del protagonista. Los fans están emocionados por el aspecto que tienen los personajes, sobre todo Chimuelo, al cual vemos volar junto con Hipo en algunas de las escenas.

En este anuncio se reveló que el primer tráiler oficial será liberado el miércoles y seguramente con este por fin conozcamos la fecha de estreno de esta nueva cinta.

¿Qué se sabe hasta ahora de la película de “Cómo entrenar a tu Dragón”?

El filme estará bajo la dirección de Dean DeBlois, quien es el director de la saga original. Esto ha generado grandes expectativas entre los fans, ya que el director busca mantener la esencia de la historia original.

En cuanto al elenco, podremos ver a Mason Thames como Hipo, el protagonista. Nico Parker, quien ya apareció en The Last of Us y Dumbo, será Astrid. Lo mejor de todo es que Gerard Butler retomará el papel de Estoico el Vasto, padre de Hipo.

El remake en live-action busca capturar la magia de la trilogía animada mientras introduce nuevos elementos visuales y narrativos. Por ahora, sabemos que Chimuelo, el universo y los protagonistas lucen increíbles. Solo queda esperar al miércoles para tener un panorama más completo de lo que nos espera en la nueva cinta y así comprobar qué tan fiel se mantiene a la historia original. ¿Tienes ganas de verla?



