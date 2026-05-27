Lanzan palomera de COLECCIÓN para el estreno de Toy Story 5

La película de Toy Story 5 se estrenará el 18 de junio de 2026, y de acuerdo con la información de la cuenta oficial de una marca de cine de color rojo, la palomera de esta entrega se pondrá en preventa el jueves 28 de mayo. Cabe señalar que habrá 2 modelos, el primero será Hamm, el cual es un puerquito, mientras que el otro es el cuerpo de Buzz Lightyear.

Tenemos el primer vistazo a las palomeras que tendremos de #ToyStory5 🤩 Atento que tendremos muchas sorpresas más. La Preventa Cinemex de este peli inicia este jueves 28 de mayo. pic.twitter.com/IRMVld35yg — Cinemex (@Cinemex) May 26, 2026

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¿Cuándo se da la preventa de Toy Story 5?

La preventa en esta misma marca de cine saldrá el 28 de mayo: “Ya es oficial, este 28 de mayo arranca la preventa de Toy Story 5. ¿Listo para una aventura con Woody y Buzz?”, publicó la cadena de cines de color rojo. Con esto se marca el regreso de personajes clásicos como el vaquero Woody, y el astronauta Buzz y Jessie luego de los sucesos que pasaron en la entrega 4, la cual dejó una de las despedidas más emoticones de la saga.

Bad Bunny estará en Toy Story 5

Una de las sorpresas que tendrá Toy Story 5 es que al parecer estará Bad Bunny, de hecho, Disney Pixar confirmó este 26 de mayo que el cantante formará parte de esta nueva cinta animada, con su presencia, el reguetonero da un paso importante en su carrera dentro del séptimo arte, ya que ha tenido un papel en varias producciones en los últimos años.

Fue desde el pasado lunes cuando se confirmó la participación del Conejo Malo, por lo que, esta información ha generado reacciones entre los fanáticos del artista y de la franquicia, la cual regresará a la pantalla grande con una trama que posiblemente se centrará en la relación de los juguetes con las nuevas tecnologías.

El Conejo Malo le prestará su voz en español y en inglés a un personaje descrito como extraño, el cual de acuerdo con la información que circula, será muy llamativo, además, este nuevo integrante convivirá con una comunidad de juguetes olvidados, el cual estará en una casa abandonada que se ubicará en un jardín.

