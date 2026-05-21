Revelan palomera OFICIAL para el estreno de Scary Movie 6, y divide opiniones en redes sociales

Conforme pasan los días, más crece la expectativa por el estreno de "Scary movie 6", la nueva película de la franquicia de comedia en casi 13 años. Este jueves 21 de mayo se anunció cuál será la palomera oficial para el estreno en cines, pero ya está dividiendo opiniones en redes sociales.

La palomera oficial de "Scary movie" es un bong o pipa transparente. En la imagen promocional vemos a "Ghostface" fumando con este artefacto, que en su interior trae palomitas.

Cómo es la palomera de "Scary movie 6"

Se trata de una divertida referencia a la primera película de la saga, en la cual vemos al "temible" asesino en serie fumando e intoxicándose con "Shorty" y sus amigos; eventualmente los mata, pero después de una "sana" convivencia con momentos icónicos. Todo esto comienza con el famoso "Wazzhup!".

Las palomeras que anunciaron vienen en 4 diseños de pipa con diferente tamaño, y cada uno incluye una cazoleta para aplicar mantequilla.

"Esta será la primera palomera por la cual me voy a pelear" y "tomen todo mi dinero", son algunos de los comentarios positivos que se han publicado en reacción al anuncio. Sin embargo, también hay quienes no están tan emocionados por el diseño que se anunció: "¿Pero cómo le haces para agarrar palomitas del fondo?", "¿de verdad es de vidrio?" y "no debería venderse donde haya niños", han escrito algunos usuarios.

Todavía no queda claro si esta palomera estará disponible en cines de varios países o se tratará de un producto únicamente vendido en Estados Unidos.

Cuándo sale "Scary movie 6"

La nueva película de los hermanos Wayans, a la que regresa gran parte del elenco original de "Scary movie", se estrenará en México el 3 de junio. Es un par de días antes del estreno en Estados Unidos, pues sale hasta el 5 de junio en el país vecino.