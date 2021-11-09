5 juguetes que desaparecieron misteriosamente de Toy Story.

La saga de Toy Story ha mostrado a lo largo de su historia a múltiples juguetes; sin embargo de una cinta a otra algunos desaparecieron misteriosamente, por lo que los recordamos a continuación.

Lenny

Lenny es en realidad un par de binoculares azules con ojos y piernas naranjas pares. Se trata de un juguete bueno y amigable. En Toy Story Lenny aparece cuando Woody le enseña a Buzz al villano Sid Phillips.

Control

Este particular juguete es el auto a control remoto de Andy Davis en la saga de Toy Story; tiene significativa utilidad dentro de la historia.

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Señor Deletreador

Mr. Spell es un juguete educativo para niños hecho por Texas Instruments. Fue el juguete original de Andy y fue donado a Bonnie entre Toy Story 2 y Toy Story 3.

Sargento

Es el líder de un grupo de soldados de plástico, la labor de él y su pelotón es espiar a los humanos y contar a los demás juguetes lo que hacen a través de un walkie talkie. Paticularmente averiguan qué juguetes vienen en los regalos de cumpleaños y Navidad.

Rocky

Rocky es un juguete musculoso que usa una camiseta color amarillo, es muy fuerte y los juguetes de Andy siempre lo llaman cuando hay algo muy pesado. Es fundamental para el rescate de Woody y Wheezy, pero en la tercera cinta ya no apareció.

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