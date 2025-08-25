Pedro Pascal confesó qué profesión habría elegido si no triunfaba en Hollywood

El actor más querido de Hollywood en estos momentos es Pedro Pascal. Su carisma y sus impecables presentaciones lo han puesto en la mira de grandes producciones y en el corazón de varios fanáticos.

Pedro Pascal reveló a qué se dedicaría si no fuera actor

Con papeles en producciones como “The Last of Us”, “The Mandalorian” y la más reciente, “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”, el actor chileno vive el mejor momento de su carrera. Sin embargo, hubo un tiempo en que pensó seriamente en abandonar la actuación y dedicarse a una cosa completamente diferente.

Sus inicios y las dudas de un futuro incierto

Durante años, la carrera de Pascal sobrevivió con papeles pequeños en televisión. Uno de los más recordados fue su breve aparición en “Buffy, la cazavampiros”. Era tan complicado que en el momento más crítico llegó a contar únicamente con siete dólares en el banco para sobrevivir. Además, por si fuera poco, el fallecimiento de su madre en circunstancias trágicas lo dejó emocionalmente devastado.

En una entrevista con Vanity Fair, confesó que a los 29 años pensó que su carrera estaba acabada: “Constantemente me preguntaba si debía dejarlo todo”.

¿Qué habría sido de Pedro Pascal sin la actuación?

El actor reveló que entre las alternativas que barajaba estaba convertirse en profesor de teatro o incluso estudiar enfermería, una idea que surgía porque su padre es médico y su madre fue psicóloga infantil. “Probablemente, me enamoraría de algunos pacientes, así que quizás no era el mejor plan”, bromeó con sinceridad.

El apoyo que lo mantuvo en pie

En esos años difíciles, su hermana Javiera Balmaceda —ejecutiva de Amazon Studios— y su gran amiga Sarah Paulson fueron piezas clave para que no abandonara su sueño. Paulson incluso llegó a ayudarlo económicamente en más de una ocasión, convencida de que Pedro tenía lo necesario para convertirse en una gran estrella.

Hoy, el actor más querido de Hollywood

Ahora, con 50 años de edad, Pascal asegura que su relación con la fama es distinta a cómo hubiera sido en el pasado: “A los 40 me sentí empoderado. Con cincuenta me siento más vulnerable. ¡Qué locura que un hombre de 50 tenga toda esta atención!”, confesó entre risas.

También te puede interesar: Tanjiro Kamado vs Yuji Itadori: ¿quién ganaría en una pelea según la IA?