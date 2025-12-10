Tenemos PRIMER TRÁILER de la nueva película de Robert Pattinson y Zendaya: ¿de qué trata y cuándo se estrena en cines de México?

Qué mejor manera de iniciar este 10 de abril con las nuevas imágenes que lanzó A24 de Kristoffer Borgli sobre el primer tráiler de “The Drama” y las redes no tardaron en estallar.

Y cómo no, si Zendaya y Robert Pattinson aparecen en un duelo de miradas, emociones y tensión romántica que ya está dando de qué hablar. La película, que llegará a los cines el 3 de abril de 2026, sigue a Emma y Charlie, una pareja aparentemente perfecta que, a días de la boda, empieza a revelar secretos que no estaban en el plan… y aquí es donde empezó el chisme digital.