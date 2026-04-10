Esta fue la polémica escena que tuvo que ser eliminada de “Michael"; la nueva película del Rey del Pop

Estamos a un par de semanas de que se estrene la película "Michael" la película "Michael" la cuál es una “Biopic” de Michael Jackson, uno de los referentes más importantes en la industria musical. Sin embargo, recientemente se ha revelado que la escena final de la película se ha tenido que eliminar y cambiar por otra, esto debido a que la primera versión hacía referencia a las acusaciones de presunto abuso infantil de las que se le acusaba al artista.

¿Qué escena se eliminó de la película “Michael”?

De acuerdo con el medio Tomatazos la película tuvo reshoots donde originalmente se veía al cantante mirándose en un espejo con un semblante triste mientras habían patrullas (lo cuál fue un guiño a las acusaciones legales que enfrentó por presunto abuso a menores). La película también buscaba retratar lo difícil que fue para el intérprete de “Billie Jean” afrontar esa situación y cómo impactó en su vida. Sin embargo, el final tuvo que ser sustituido por otro debido a que el equipo legal del patrimonio del cantante se diera cuenta de que existe una cláusula muy importante que debe respetar, esta consiste en que se prohíbe de manera rotunda mencionar a una de las personas involucradas.

Luego de esto la producción tuvo que volver a grabar lo cual generó más gastos, pese a eso se espera que esta nueva cinta explore detalles profundos de la vida del artista, hecho que tiene emocionados a muchos fans.

¿Qué actores serán parte de la película “Michael”?

Esta película dirigida por Antoine Fuqua, cuenta con la participación de Jaafar Jackson, quien es sobrino de Michael Jackson y esta es su primera aparición en pantalla grande. Por otro lado, Juliano Krue Valdi será quien interprete a la versión niño del artista, Colman Domingo será el padre, Nia Long la madre, Miles Teller el abogado y manager. Por otro lado, Kat Graham, Larenz Tate, Kendrick Sampson, Laura Harrier, Jessica Sula y Derek Luke también son parte del cast.

¿Cuándo se estrena la película “Michael” en México?

La cinta se estrenará en salas de cine mexicano este próximo 22 de abril y su llegada es una de las más esperadas por todos los fans de Michael Jackson ya que revelará detalles de su vida personal y artística además de que es una adaptación fiel a los proyectos que el cantante llevó a cabo.