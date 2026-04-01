Zendaya revela el momento exacto en el que supo que Tom Holland era el indicado: “Fue una sensación especial”

Zendaya es la estrella de 2026 al protagonizar algunas de las cintas más esperadas del año, por lo que no es sorpresa verla en constantes giras de medios. Durante su más reciente aparición en el podcast Modern Love del New York Times, la reconocida actriz se sinceró sobre su relación con Tom Holland y el momento exacto en el que supo que el famoso Spider-Man era “su persona” indicada; el amor de su vida.

“Hay una sensación especial que pude experimentar cuando supe que él era mi persona, porque no me sentía nerviosa a su alrededor”, aseguró la actriz de The Drama. “Me siento muy tranquila y en paz. Y pienso: 'En realidad, me pongo más nerviosa cuando estoy lejos de ti que cuando estoy contigo'”, agregó.

Zendaya opens up about knowing Tom Holland was “her person”:



“There’s a certain feeling that I was able to experience when I knew that this is my person, because I don’t feel nervous around them. I feel really peaceful and I feel really calm. And I feel like, ‘Oh, I actually… pic.twitter.com/qchuatIUKU — Pop Crave (@PopCrave) April 1, 2026

¿Cómo se conocieron Tom Holland y Zendaya?

Tom Holland y Zendaya se conocieron en 2016, durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. La amistad surgió de manera inmediata y en 2017 comenzaron los primeros rumores de noviazgo. Sin embargo, esto nunca fue confirmado y poco después el actor inició una relación con Nadia Parks, mientras que la actriz tuvo un romance efímero con su coprotagonista de Euphoria, Jacob Elordi.

Para fortuna de los actores, sus respectivas relaciones no funcionaron y años después de conocerse decidieron darse una oportunidad. La relación se confirmó a finales de 2021, luego de que salieran a la luz fotos de paparazzi de los actores besándose al interior de un auto.

EXCLUSIVE: Zendaya, Tom Holland finally confirm they're dating with steamy car makeout https://t.co/8swHLqMy9V pic.twitter.com/AXO3tF56Af — Page Six (@PageSix) July 2, 2021

¿Están casados? Así es la relación entre Tom Holland y Zendaya

A cuatro años de aquellas primeras imágenes, todo parece indicar que Tom Holland y Zendaya han dado el “sí” en el altar. En enero de 2025, se confirmó que el querido Peter Parker le había propuesto matrimonio a su MJ en una de las residencias familiares de la estadounidense durante las fiestas decembrinas.

Desde entonces, se ha especulado mucho sobre su unión marital. Sin embargo, ambas celebridades han sido herméticas al respecto. Los rumores de boda crecieron cuando el estilista y amigo personal de la estrella, Law Roach, reveló que ésta había contraído matrimonio con Tom en una ceremonia secreta, pero ninguna de las celebridades lo ha confirmado. De hecho, Zendaya explicó en el mismo podcast que entiende el interés que puede causar su vida amorosa, pero prefiere mantener ciertas cosas en privado.

“Soy una persona muy reservada y me esfuerzo por mantener las cosas para mí y también para él... En general, hacemos lo posible por no escondernos del mundo, pero sí nos gusta preservar ciertas cosas para nosotros mismos, para poder mantener esa alegría solo dentro de nosotros”, aseguró.