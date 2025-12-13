OFICIAL: FECHA EXACTA y gala en la que podrían premiar en 2026 a Guillermo del Toro por primera vez por Frankenstein

El próximo 4 de enero de 2026 se llevarán a cabo uno de los premios más importantes del cine: los Critics Choice Awards 2026, donde Guillermo del Toro cuenta con 11 nominaciones: Mejor Director, Mejor Actor de Reparto (para Jacob Elordi), Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinados, y Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Guión Adaptado, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido.

Sin duda, esta premiación reconoce toda la parte de producción así como la creativa de esta película, misma que llegó a la pantalla con el sello distintivo del director, quién está rompiendo todos los esquemas narrativos y visuales.

¿Qué películas compiten con Frankenstein en los Critics Choice Awards 2026?

En 2026 se celebra la entrega número treinta y uno de los Critics Choice Awards 2026, premiación que reconoce a lo mejor del cine. Estas son las nominadas que compiten con Guillermo del Toro en la categoría Mejor Película: Jay Kelly, Bugonia, Wicked: por siempre, Marty Supreme, Sueño de trenes, Pecadores, Hamnet, Una batalla tras otra y Sentimental Value. Todas son grandes producciones, con distintas historias, pero que este año tuvieron un fuerte impacto en la industria por los números que alcanzaron en taquilla.

¿De qué trata Frankenstein?

La historia de la película está basada en la novela clásica de la autora Mary Shelley de 1918. El filme del director tapatío se basa en la creación monstruosa de Victor Frankenstein, mismo que después la va a rechazar. En este largometraje se abordarán temas como la paternidad, la búsqueda del ser, la humanidad, sensibilidad, los traumas y el amor.

El manejo de los aspectos monstruosos son llevados a cabo con mucho cuidado, desde lo visual hasta lo narrativo. Elordi para este papel pasó diez horas diarias en el área de maquillaje, lugar en el que le colocaban más de cuarenta piezas protésicas.

Un dato curioso es que Jacob Elordi no siempre fue la primera opción para interpretar a la figura monstruosa, antes hubo otras opciones como el actor Dough Jone. Sin embargo, quién casi se queda con el papel fue Andrew Garfield, esto debido a que la producción ya tenía todo listo para caracterizarlo y que él diera vida al personaje. Sin embargo, no se llevó a cabo y Elordi tomó su lugar.