Quién es quién en Frankenstein, la impactante película de Guillermo del Toro que todos quieren ver

Este 2025, llegará a los cines una de las películas más esperadas por todos los fanáticos del cine de horror y suspenso: Frankenstein, bajo la dirección del mexicano Guillermo del Toro. El filme, basado en el clásico de literatura de Mary Shelley de 1818, contará con un elenco compuesto por reconocidas estrellas de Hollywood.

Aquí te decimos quién es quién, para que no te pierdas nada sobre los misteriosos personajes de la impactante producción.

Frankenstein de Guillermo del Toro: todos los actores y personajes que aparecerán en la película

Jacob Elordi, como El Monstruo .

. Oscar Isaac, como Víctor Frankenstein .

. Mia Goth, como Elizabeth Lavenza .

. Christoph Waltz, como Harlander.

Ralph Ineson, como el Profesor Krempe.

Charles Dance, como Leopoldo Frankenstein.

Burn Gorman, como Fritz.

David Bradley, como el ciego De Lacey.

Lars Mikkelsen, como el Capitán Anderson.

Félix Kammerer, como William Frankenstein.

Lauren Collins, como Claire Frankenstein.

Christian Convery, la versión joven de Víctor Frankenstein.

Nikolaj Lie Kaas, como el oficial jefe Larsen.

Joachim Fjelstrup, como el doctor Udsen.

Peter Millard, como el profesor Stokeld.

Instagram / @frankensteingdt La nueva película de Frankenstein producida por Guillermo del Toro ha causado sensación

¿De qué trata Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro?

Se sabe que la trama de Frankenstein respetará la historia original, pero el guión y los efectos tendrán el sello inconfundible de Guillermo del Toro. Así lo reveló el director ganador del Oscar en una charla para Variety en mayo pasado, cuando explicó que se trata de un proyecto muy especial en el que busca darle a la audiencia un tinte emotivo, incluso más que de terror.

Cuándo se estrena Frankenstein y dónde ver la nueva película de Guillermo del Toro

Este filme llegará a la pantalla a tiempo para la temporada de Halloween, ya que el estreno de Frankenstein en cines está previsto para el próximo jueves 23 de octubre de 2025. Sin embargo, solo estará disponible en salas selectas, cuyas ubicaciones en México todavía no son confirmadas.

La buena noticia es que casi de inmediato estará disponible en plataformas de streaming a partir del 7 de noviembre de 2025. Así que, los admiradores de Guillermo del Toro que no consigan entradas para las proyecciones, podrán verle desde la comodidad de su casa (y hasta tendrán oportunidad de hacer maratón con títulos como “El Laberinto del Fauno” y “El espinazo del diablo”.