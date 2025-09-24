James Van Der Beek, ¿qué enfermedad tiene el actor de Dawson’s Creek?

El nombre de James Van Der Beek se volvió tendencia en las últimas horas dentro de las principales redes sociales; sin embargo, lo anterior no se debe a un nuevo proyecto para el actor, sino al descubrimiento de la enfermedad que padece. Ante ello, luce interesante conocer más respecto a la figura de Dawson’s Creek.

Vanessa Oyarzún “La Vecina” fue diagnosticada con cáncer de tiroides. [VIDEO] La actriz Vanessa Oyarzún pensó que tenía un ganglio inflamado, pero resultó ser cáncer de tiroides. Ella lucha por cumplir su sueño de convertirse en madre.

En primera instancia, es preciso mencionar que James Van Der Beek tardó bastante tiempo en aparecer en un evento luego de confirmar que padece cáncer colorrectal en etapa 3 desde hace alrededor de un año, por lo que es preciso conocer qué tipo de cáncer es este y cuáles son sus principales síntomas.

¿Qué es el cáncer colorrectal, enfermedad que tiene James Van Der Beek?

Fue en noviembre del 2024 cuando el actor en turno concedió detalles respecto a su estado de salud para la revista People. En ella, confesó tener cáncer colorrectal, por lo que ha tenido que lidiar con dicho diagnóstico de manera privada y en función de no hacer un hecatombe con este tipo de noticias.

[CÁNCER DE COLON O COLORRECTAL (CCR)]: Qué es, cómo se desarrolla y cómo prevenirlo. Abro 🧵 pic.twitter.com/V98HYttaeV — Elías Morán González (@dreliasmoran) July 12, 2022

Ahora bien, ¿qué es el cáncer colorrectal? De acuerdo con información de la página American Cancer Society, se trata de un tipo de cáncer que comienza en el recto o en el colon, por lo que aquí se agrupan por sus características, entre las que destacan pólipos en ambas partes del cuerpo, hecho que ha causado un estado complicado en la salud de James Van Der Beek.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer colorrectal?

Si bien los síntomas pueden variar de persona en persona, la realidad es que, seguramente, James Van Der Beek ha tenido que lidiar con un cambio en los hábitos de evacuación como puede ser el estrechamiento de las heces, el estreñimiento o, en menor medida, la diarrea.

James Van Der Beek’s unexpected virtual appearance at the Dawson’s Creek reunion on September 22, despite battling stomach viruses and stage 3 colorectal cancer, highlighted his deep appreciation for fans and castmates amid personal challenges. pic.twitter.com/JqPwTUDweI — unumihai Media (@unumihaimedia) September 23, 2025

De igual modo, existe una sensación de buscar ir al baño segundos después de haberlo hecho, así como un sangrado rectal con sangre roja muy brillante. En otras ocasiones, además, puede haber sangre en las heces, así como debilidad y cansancio general y, por último, una pérdida considerable de peso.