Hospitalizan a Pelé para continuar con tratamiento contra el cáncer.

El exastro brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como ‘El Rey Pelé’, fue hospitalizado una vez más en Sao Paulo, Brasil, durante la noche del pasado lunes para continuar con su tratamiento de cáncer de colon, el cual comenzó en septiembre de 2021, así lo informó el hospital Albert Einstein a través de un comunicado.

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A sus 81 años de edad, Pelé presenta buenas condiciones y está estable, así lo informó el equipo médico que asiste al exjugador del Santos de Brasil que ingresó nuevamente al hospital para continuar con el tratamiento del tumor en el colon que le fue detectado el año pasado y por el que ya ha sido opera una vez en el mismo nosocomio.

¿Cuál es el estado de salud de Pelé?

El estado de salud de Pelé es “bueno y estable”, por lo que se espera que pueda ser dado de alta en los próximos días. Cabe recordar que el exjugador brasileño y máxima figura del futbol mundial, ha sido hospitalizado en diversas ocasiones en los últimos meses. La primera vez fue en septiembre de 2021 cuando fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un tumor que se alojó en el colon. El 8 de diciembre volvió a ingresar al hospital y fue dado de alta antes de Navidad.

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El 19 de enero de 2022 regresó al centro médico para continuar con su tratamiento y fue dado de alta al día siguiente, y el pasado lunes (18 de abril) volvió al nosocomio de Sao Paulo para continuar con su sesión de quimioterapias.

Las constantes hospitalizaciones del ‘Rey Pelé’ han generado un sinfín de rumores sobre su estado de salud, mismos que el propio exjugador y familiares se han encargado de desmentir públicamente. Sin embargo, la salud del exastro brasileño se ha visto notablemente afectada debido a algunos problemas que presenta en columna, cadera y rodilla, los cuales han reducido considerablemente su movilidad.

El tres veces ganador de la Copa del Mundo, se ha mantenido frente a los reflectores tras su retiro gracias al patrocinio de diversos productos y a las constantes invitaciones a eventos relacionados con el futbol, así como apariciones en diferentes medios de comunicación.