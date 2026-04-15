¡Irreconocible! Revelan las primeras imágenes de DIGGER, la nueva película de Tom Cruise con Alejandro González Iñárritu: fecha de estreno y de qué trata

¡Al fin! Tras meses de espera finalmente tenemos los primeros detalles sobre DIGGER, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por un irreconocible Tom Cruise. Este primer vistazo del proyecto se presentó en la CinemaCon 2026 de Las Vegas, Nevada. Tanto el director como el actor se hicieron presentes para hablar al respecto, recibiendo una gran ovación durante su arribo al lugar. “Este tipo de películas es la razón por la que quise hacer cine”, reveló el actor de Misión Imposible al presentar la película.

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¡Irreconocible! Revelan las primeras imágenes de DIGGER, la nueva película de Tom Cruise con Alejandro González Iñárritu

En este primer avance se aprecia a un Tom Cruise completamente irreconocible: con canas, robusto, una prótesis nasal y un acento sureño que para nada lo caracteriza. La leyenda de Hollywood da vida al emblemático Digger Rockwell, un hombre dedicado al petróleo que debe salvar al mundo de una catástrofe que él mismo provocó. “Me llevó 40 años poder ponerme las botas de Digger Rockwell”, señaló Cruise antes de presentar el tráiler de la cinta.

Tom Cruise on the upcoming film Digger, "It took me 40 years to put on the boots of Digger Rockwell. This movie is wild. It's funny. I can't wait to see it."#CinemaCon2026 pic.twitter.com/mC628sdUUD — IGN (@IGN) April 15, 2026

¿De qué trata DIGGER, la nueva película de Tom Cruise con Alejandro González Iñárritu?

Esta nueva cinta sigue la historia de Digger, un magnate del petróleo que debe salvar al mundo de una catástrofe que su propia compañía creó, pues una perforación en la plataforma de hielo de Groenlandia ha provocado el derrumbe de icebergs masivos, amenazando la vida de miles de millones de personas a nivel global. Las consecuencias son tales que desencadenan una guerra nuclear.

¿Cuándo se estrena DIGGER en cines?

DIGGER tendrá su estreno en cines a nivel internacional el próximo viernes, 2 de octubre. No obstante, dado que las películas suelen estrenarse un día antes en México, es probable que esté disponible en salas de cine mexicanas a partir del jueves, 1.

Reparto de DIGGER

Además de Tom Cruise, el reparto de DIGGER está conformado por Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy. John Goodman también forma parte del elenco como el presidente de los Estados Unidos.