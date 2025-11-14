¿Qué pasó con el hombre que atacó a Ariana Grande? La sentencia que podría recibir ya está sobre la mesa

Uno de los hombres más odiados del internet sí enfrentará consecuencias legales por sus acciones. Johnson Wen, mejor conocido en el mundo del internet como Pyjama Man, es el culpable de abalanzarse sobre Ariana Grande durante el estreno asiático de Wicked: For Good en Singapur.

El atacante de Ariana Grande ya fue acusado: ¿qué podría enfrentar?

De acuerdo con BBC News, Wen fue acusado ante un tribunal por alteración del orden público, un delito que en Singapur puede castigarse con una multa de hasta 2,000 dólares singapurenses (aprox. 1,540 USD). Según informaron algunos medios locales, el australiano de 26 años planea declararse culpable, por lo que la sentencia podría llegar más rápido de lo esperado.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

¿Quién es Johnson Wen y por qué hace esto?

Aunque para muchos puede que esta fuera la primera vez que escuchan su nombre, lamentamos informar que no es la primera vez que hace algo así. Lamentablemente, Wen es famoso en redes sociales por las razones equivocadas; en el mundo del internet se le conoce como “Pyjama Man”, donde sube videos donde disfruta de burlar la seguridad en conciertos, eventos deportivos y alfombras rojas.

Entre sus lamentables “hazañas” están:



Subirse al escenario en shows de Katy Perry , The Weeknd y The Chainsmokers .

, y . Interrumpir eventos masivos como la final del Mundial Femenil 2023.

Publicar sus irrupciones como “contenido divertido”, pese a los riesgos.

Lo ocurrido con Ariana Grande se volvió especialmente viral porque Cynthia Erivo, su compañera en Wicked, intervino de inmediato, frenándolo antes de que la misma seguridad pudiera hacer algo. La escena quedó captada en video y desató una ola de críticas hacia el creador de contenido.

¿Qué sigue para él?

Tras su arresto, Wen publicó en redes que ya está “libre”, pero el proceso continúa. Si se declara culpable —como se espera que ocurra—, podría recibir la multa máxima y probablemente restricciones para asistir a futuros eventos en Singapur.

Sin embargo, para este tipo de personas que ve esto como un deporte o entretenimiento, la pena resulta mínima. Es evidente que Wen continuará haciendo lo que hace, pues el mismo se ha burlado de que pagar las multas que pone la ley en varios lugares es nada.

¿Piensas que deberían imponerle otro tipo de castigo?

