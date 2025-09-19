Este 19 de septiembre de 2025 se cumplen 40 años del sismo de 1985. El terremoto sigue siendo recordado como una de las peores tragedias que ha vivido la Ciudad de México. Con una magnitud de 8.1 y una duración de minuto y medio, dejó alrededor de 10 mil fallecidos, miles de personas sin hogar y una huella imborrable en la memoria colectiva.

El terremoto de 1985, una herida que sigue viva

El dolor que tanto nos marcó se ha visto reflejado a lo largo de los años con los cineastas y creadores que han encontrado en este suceso inspiración para rendir homenaje a las víctimas, héroes anónimos y a la fortaleza del pueblo mexicano. Es por eso que en esta fecha, te diremos cuáles son algunas películas y series que retratan el impacto de aquel fatídico día.

Películas y series que retrataron el sismo de 1985 en la Ciudad de México

Estos proyectos llegaron al cine o la televisión y han logrado impactar al público recordando y homenajeando a aquellos que vivieron el día de la tragedia.

Series sobre el sismo de 1985

Cada minuto cuenta (2024) – Jorge Michel Grau

Esta serie sigue al doctor Ángel Zambrano (Osvaldo Benavides), quien queda atrapado entre los escombros tras el terremoto. Con historias que corren contra el tiempo, muestra el esfuerzo desesperado por rescatar a las víctimas mientras una réplica amenaza con agravar el desastre. Podrás disfrutar esta serie el 20 de septiembre a las 6:00 pm por la señal de Azteca UNO.

De nuevo en pie (2005)

Producción que narra las vivencias de cinco familias cuyas vidas cambiaron para siempre después del sismo de 1985. La serie resalta cómo la solidaridad y la fortaleza humana emergen incluso en los momentos más oscuros.

¿Qué onda con los 80? Archivos de México (2024) – María José Cuevas

Aunque no se centra únicamente en el sismo, esta miniserie incluye valioso material de archivo que muestra cómo se vivió aquella década marcada por cambios políticos, culturales y el arrebato de la naturaleza como sucedió con el terremoto de 1985.

Películas que retratan el terremoto de 1985

7:19 La hora del temblor (2016) – Jorge Michel Grau

Protagonizada por Héctor Bonilla y Demián Bichir, cuenta la historia de dos hombres que quedan atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado. Su lucha por sobrevivir los obliga a reconciliar sus diferencias mientras el peligro aumenta a su alrededor cada segundo.

El día de la unión (2018) – Kuno Becker

La cinta nos muestra la tragedia a través de los ojos de Javier, un taxista que presencia el derrumbe de la ciudad. La película retrata cómo se dio la formación de brigadas de rescate, el compañerismo y la compasión que caracterizó la respuesta de los mexicanos ante la tragedia.

Trágico terremoto en México (1987) – Francisco Guerrero

Este filme relata varias historias entrelazadas, como la de Patricia, una madre que quedó atrapada bajo los escombros de un hospital con su recién nacido. Nos muestra cómo las vidas de los personajes cambiaron para siempre a raíz del desastre.

Estas producciones no solo reviven la memoria del 19 de septiembre de 1985, sino que también rinden homenaje a quienes demostraron que la solidaridad de los mexicanos puede surgir en medio de la adversidad más devastadora y sorprender al mundo.

También te puede interesar: Confirmado: esta es la fecha y lugar donde Santos Bravos se presentarán en CDMX

