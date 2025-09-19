Confirmado: esta es la fecha y lugar donde Santos Bravos se presentarán en CDMX

Poco a poco más personas voltean a ver este proyecto musical que con bombo y platillo anunció su primera presentación completamente en vivo en la Ciudad de México. Santos Bravos han hecho ruido en los días recientes y confirmaron al Auditorio Nacional como la sede para hacer vibrar a sus fans, el próximo 21 de octubre.

¿Cuánto cuestan los boletos de Santos Bravos en el Auditorio Nacional?

En un principio había dudas al respecto de un proyecto con estas características; sin embargo, poco a poco se ganaron la confianza y expectativa del público latino. Como es costumbre, México es el centro de desarrollo de estos jóvenes latinoamericanos que están peleando por un lugar en el quinteto oficial que precisamente se estrenará el próximo 21 de octubre.

Aun con un mes por caminar hacia el objetivo final, se anunció el primer concierto completamente oficial de la banda juvenil representada por la marca que lleva a BTS. Y dado que anunciaron la fecha, muchos se preguntaron por el precio de las entradas; sin embargo, será una presentación gratuita. Por lo que la manera de conseguir entradas es entrar al link que se encuentra en el perfil de Instagram, y así completar el apartado de tus boletos.

¿Ya se acabaron los boletos de Santos Bravos?

Sí, al menos en su primera fase. Dado que están invirtiendo demasiado en este proyecto de Hybe Latinoamérica, quieren asegurar el éxito regalando las entradas. Y justamente en esta primera etapa, ya no hay tickets disponibles, por lo que se deberá estar atentos a las siguientes fechas de venta para saber cómo conseguir boletos.