“Spider-Man: Brand New Day": Esta es la mutación revelada que tendrá Peter Parker en la nueva película de Marvel

Este miércoles 18 de marzo Marvel estrenó el tráiler de la esperada cinta “Spider-Man: Brand New Day” donde se reveló que Spider-Man, interpretado por Tom Holland, tendrá una mutación, esta consiste en telarañas orgánicas en sus muñecas, quedando eliminadas sus lanzatelarañas artificiales, lo cual cambia por completo la fisiología que el personaje ha tenido en entregas pasadas.

¿Por qué Spider-Man tendrá una mutación en “Spider-Man: Brand New Day”?

Luego de un aislamiento físico y emocional, Peter Parker experimentará una alteración biólogica en su ADN. Eso se pudo ver en el nuevo tráiler “Spider-Man: Brand New Day” ya que el famoso super héroe se encuentra envuelto en un capullo de telaraña orgánica. Hasta el momento no se sabe qué efectos tendrá este cambio drástico. Sin embargo, Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, intervendrá en esta parte de la historia ya que tendrá que analizar y frenar los peligros que el cambio del ADN de Peter Parker pueda provocar.

¿De qué tratará “Spider-Man: Brand New Day”?

De acuerdo con la sinopsis, la historia se lleva a cabo cuatro años después de “No Way Home” cuando Peter se encuentra en una etapa adulta donde previamente eliminó voluntariamente los recuerdos que otras personas tenían de él. Se ha dedicado a proteger la ciudad de Nueva York y durante este periodo se enfrentará a una gran presión lo que hará que tenga cambios físicos así como luchará contra diversas amenazas.

¿Qué personajes tendrá “Spider-Man: Brand New Day”?

Algunos de los personajes que forman parte de esta nueva cinta son: Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), Michelle "MJ" Jones-Watson (Zendaya), Ned Leeds (Jacob Batalon), Frank Castle / The Punisher (Jon Bernthal), Dr. Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo), Mac Gargan / Scorpion (Michael Mando), Tombstone (Marvin Jones II).

Hasta el momento hay un gran rumor sobre que Sadie Sink podría interpretar a Jean Grey. Luego del lanzamiento del tráiler las fuertes especulaciones han comenzado pues la actriz compartió el avance de la película en sus redes sociales. Por su parte, La Mano (The Hand) serán una nueva organización criminal.

¿Cuándo se entrena “Spider-Man: Brand New Day”?

El 30 de julio de 2026 se estrenará en salas de cine en México y Latinoamérica mientras que su estreno en Estados Unidos será un día después.