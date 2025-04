⁠Sydney Sweeney será la protagonista de Split Fiction, esto es lo que se sabe

Una nueva adaptación cinematográfica de un videojuego se acerca, se trata de la película de Split Fiction. Este juego fue el éxito de Hazelight Studios y Josef Fares el cual sorprendió al mundo al acumular calificaciones casi perfectas desde el inicio, si no que, además, logró vender más de dos millones de unidades en una semana.

Sydney Sweeney protagonizará la nueva película de Split Fiction

Pues resulta que el medio The Hollywood Reporter reveló que Sydney Sweeney co-producirá y actuará en la película de Split Fiction. Hasta el momento, varios detalles relacionados con esta producción no han sido revelados, así que no se sabe qué papel interpretará en la cinta.

Lo que sí se sabe es que esta adaptación contará con la dirección de Jon M. Chu y el guion de Rhett Reese y Paul Wernick, quienes también fueron guionistas de la película de Deadpool y Wolverine.

Sydney Sweeney y las películas de videojuegos

Parece ser que la actriz tiene interés en las adaptaciones cinematográficas de los videojuegos, pues este ya es el segundo proyecto en el que se ve involucrada. Recientemente, Universal confirmó que trabajaría en una adaptación de OutRun la cual ya se encuentra en desarrollo con la dirección de Michael Bay y Sydney Sweeney como productoras.

¿De qué trata Split Fiction?

El juego nos presenta a dos escritoras, Zoe y Mio, que han sido atrapadas en una máquina que les da forma a sus historias. Aunque empiezan en polos opuestos, tendrán que aprender a trabajar en armonía si desean escapar de la Matrix, en la que se encuentran, y solucionar algunos de sus problemas.

¿Cuándo se estrena la película de Split Fiction?

La película aún no tiene una fecha de estreno oficial, pero se encuentra en las etapas iniciales de desarrollo. Dado el éxito del videojuego, que vendió más de dos millones de copias y generado por el anuncio de la adaptación, espera que próximamente podamos tener muy buenas noticias.

