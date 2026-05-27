Steven Spielberg, previo al estreno de Disclosure Day: “No somos la única civilización inteligente en el universo”

A 49 años de que el mundo se asombrara con "Encuentros cercanos del tercer tipo", 44 años después de que salió "E.T." y más de 20 años desde "La guerra de los mundos", una nueva película de Steven Spielberg promete volverse paradigma de ciencia ficción sobre el encuentro entre la raza humana y extraterrestres. Se trata de "Disclosure Day" ("El día de la revelación"), que se estrenará muy pronto en cines mexicanos.

El legendario cineasta y productor ha hecho una serie de fuertes declaraciones sobre el tema extraterrestre en la promoción de esta cinta. "Ahora estoy más seguro que cuando hice 'Encuentros cercanos' de que no somos la única civilización inteligente en el universo", dice Steven Spielberg en el trailer oficial. "Cuando el día de la revelación suceda tendremos que aceptar que no hemos estado solos desde el inicio".

De qué trata "Disclosure Day" ("El día de la revelación")

La nueva película de Steven Spielberg nos muestra a un grupo de personajes experimentando aparentes señales de vida extraterrestre en nuestro planeta; conspiraciones, fenómenos inexplicables a nivel global, misterio y encuentros con formas de vida completamente ajenas a nosotros, es lo que veremos en la cinta.

"Disclosure Day" cuenta con las actuaciones de Emily Blunt y Josh O'Connor en sus papeles protagónicos; también participan actores de la talla de Colin Firth y Colman Domingo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, algunos críticos y periodistas especializados que ya vieron "El día de la revelación" aseguran que es una de las mejores películas de Steven Spielberg en varios años, lo cual es decir mucho. "Podría hablar y hablar sobre las cosas que me encantaron, pero tuve la suerte de verla sin saber casi nada, y recomiendo fuertemente que hagan lo mismo", escribió Steven Weintraub del medio Collider.

Cuándo sale "Disclosure Day" en México

La fecha programada para el estreno de "Disclosure Day" en cines mexicanos es el 11 de junio de 2026. Es probable que en los próximos días se dé a conocer información sobre la preventa de boletos.