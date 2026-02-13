Steven Spielberg dona miles de dólares para apoyar a la familia de James Van Der Beek, tras su lamentable muerte

Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, encabezan la lista de donantes de la familia de James Van Der Beek, tras la lamentable muerte del actor. La estrella de Dawson’s Creek falleció el pasado 11 de febrero, tras perder la batalla contra el cáncer colorrectal, mismo que le fue diagnosticado en 2023. Tras su fallecimiento, amigos del actor abrieron una petición en una página de donaciones para apoyar a la familia.

Steven Spielberg dona miles de dólares para apoyar a la familia de James Van Der Beek

Entre los donantes principales se encuentra el cineasta Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, quienes hicieron una donación de 25 mil dólares, según los más recientes registros de la plataforma. Al momento, la familia ha recaudado más de 2,3 millones de dólares.

“James Van Der Beek fue un querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos. Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera (...) Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad marcará una gran diferencia”, se lee en la descripción de la petición.

Así fue la trayectoria de James Van Der Beek

James Van Der Beek saltó a la fama con tan sólo 20 años, tras protagonizar la exitosa serie juvenil Dawson’s Creek (1998 - 2003), la cual lo convirtió en todo un ícono adolescente. Si bien su trayectoria se centró más en series y programas de televisión, como One Tree Hill, Don't Trust the B---- In Apartment 23, Friends with Better Lives, CSI: Cyber, Modern Family y What Would Diplo Do?, por mencionar algunas, su carrera también se expandió al séptimo arte, donde protagonizó otro de sus más grandes éxitos comerciales: Varsity Blues, además de otras cintas como Texas Rangers, The Rules of Attraction, Labor Day y Power Rangers.

James Van Der Beek falleció a los 48 años tras perder la batalla contra el cáncer colorrectal, mismo que le fue diagnosticado en agosto de 2023 luego de someterse a una colonoscopia de rutina.