Stray Kids arrasa en cines: The dominATE Experience debuta con el 100% en Rotten Tomatoes

Es probable que ya estés más que lista o listo para vivir en la pantalla grande una de las más emocionantes experiencias que el K-pop puede ofrecer. Así es, hablamos de la nueva película de Stray Kids. Sin embargo, muchas veces a todos nos emociona conocer las opiniones de aquellos afortunados que han podido disfrutarla para saber que es tan emocionante como lo imaginamos. ¿Y qué crees? Resulta que sí, Stray Kids: The dominATE Experience es todo lo que STAY soñó. La cinta debutó con 100 % de aprobación en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes, señal de que quienes ya la vieron están saliendo encantados de la experiencia.

¿Qué significa el 100% en el Popcornmeter?

Por si no estás familiarizado con el término, el Popcornmeter de Rotten Tomatoes refleja la opinión del público verificado y no la de críticos especializados. Dicho de otra forma, el porcentaje muestra cuántos espectadores calificaron positivamente una película, otorgándole hasta 5 estrellas dependiendo de la experiencia.

¿Es común que las películas consigan un 100 % de calificación?

El hecho de que The dominATE Experience tenga 100 % indica que todos los usuarios verificados que han dejado reseñas hasta ahora recomendaron la película, algo poco común incluso para grandes estrenos musicales. Este dato es la clave de por qué esto resulta tan buena noticia y es que demuestra que la película funciona tanto para fans de Stray Kids como para espectadores que buscan una experiencia musical única en el cine.

¿De qué trata Stray Kids: The dominATE Experience?

La producción combina concierto y documental, mostrando principalmente cómo los espectáculos que tenía el grupo en el SoFi Stadium de Los Ángeles agotaron por completo las entradas durante su gira mundial 2025. Para las STAY es un momento mágico que incluye ensayos, momentos íntimos y escenas detrás de cámaras, permitiendo ver el esfuerzo y la química entre los integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

¿Cuándo se estrenó en México?

La película se estrenó globalmente el pasado 5 de febrero de 2026, incluyendo las salas de cine mexicanas. Toma en cuenta que, al tratarse de un lanzamiento especial, varias cadenas proyectan funciones limitadas, por lo que conviene revisar horarios disponibles y no esperar demasiado para conseguir tus entradas.

