Muere Chuck Norris a los 86 años. El actor y artista marcial falleció de manera repentina luego de ser hospitalizado por una emergencia médica en Hawái, según confirmó su familia vía redes. Tras su inesperada muerte, diversas estrellas y famosos le dan el último adiós. Entre las celebridades han dedicado mensajes de despedida a la leyenda del cine de acción se encuentran Sylvester Stallon, Jean Claude Van Damme y Dolph Lundgren.

Sylvester Stallone se despide de Chuck Norris: “Era un gran hombre”

A través de una publicación vía Instagram, Sylvester Stallone compartió un mensaje de despedida para su amigo y colega, Chuck Norris. El actor de Rambo publicó una imagen de su trabajo juntos bajo la descripción: “Me la pasé muy bien trabajando con Chuck. Era un verdadero estadounidense, en todos los sentidos. Gran hombre. Mis condolencias a su maravillosa familia”, escribió la estrella.

Stallone y Norris compartieron pantalla en Los Indestructibles 2 (2012). Según diversos reportes, fue el mismo Stallone quien convenció a Norris para aparecer en la cinta, luego de que éste se negara a salir en la primera entrega. Chuck aceptó únicamente bajo la condición de que la cinta redujera el lenguaje vulgar.

Otros famosos se despiden de Chuck Norris tras su inesperada muerte: Dolph Lundgren, Jean Claude Van Damme

Dolph Lundgren también se encuentra entre las celebridades que han rendido tributo al ícono de acción tras su inesperada muerte. El actor de The Punisher compartió una foto con su amigo, bajo la descripción: “Chuck Norris es el campeón… Desde que era un joven artista marcial y más tarde entrando en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Era alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza necesaria para ser un hombre. Te vamos a extrañar, mi amigo”.

Por su lado, Jean Claude Van Damme escribió: “Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mi juventud y siempre lo admiré profundamente. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Jamás lo olvidaremos”.