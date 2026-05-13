The Mandalorian & Grogu SORPRENDEN con esta palomera y mercancía previo a su estreno en cines de México

¡Star Wars regresa a la gran pantalla! A tan sólo unos días del estreno en cines de The Mandalorian & Grogu, los fans de la saga han sido sorprendidos con la revelación de una espectacular palomera, la cual promete convertirse en uno de los objetos más codiciados en las salas de cine. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta increíble pieza y demás mercancía que llegará a México previo a su lanzamiento.

¡Digna de colección! Así es la impresionante palomera de The Mandalorian & Grogu

La palomera de The Mandalorian & Grogu, sin duda, es digna de coleccionar. Se trata de un diseño tridimensional que captura a la perfección el entrañable vínculo entre Din Djarin y Grogu. Además, cuenta con un gran nivel de detalle que da como resultado una representación fiel y bastante realista de los protagonistas. Dicho esto, no es una simple y tradicional palomera, sino un artículo coleccionable que celebra por todo lo alto el regreso de la franquicia a la gran pantalla.

La palomera de Mandalorian & Grogu exclusiva de Cinépolis es una de las mejores que hemos visto… ¡seguro se va a agotar! 🤯



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Además de la ya querida palomera, la mercancía de The Mandalorian & Grogu también incluye el lanzamiento de un vaso en 3D de AT-AT. Así que prepárate para vivir toda una experiencia en el estreno de la cinta.

¿Cuándo sale a la venta la palomera y demás mercancía?

La palomera y el vaso en 3D de The Mandalorian & Grogu estarán disponibles para comprar en salas de cine a partir de la próxima semana, así que ve alistando la cartera.

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

Esta nueva cinta del universo cinematográfico de George Lucas llega como un spin off de la serie de Disney, The Mandalorian. La película seguirá con la historia de Din Djarin y Grogu, quienes ahora tienen un vínculo más fuerte y se desempeñan como agentes independientes de la Nueva República.

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¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu en México?

The Mandalorian & Grogu tendrá su estreno en cines de México el 21 de mayo, mientras que a nivel nacional será el día 22. La preventa de boletos ya está disponible en diversos complejos cinematográficos.