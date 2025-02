¿Quieres tener el cuerpo de Spider-Man? Tom Holland reveló su secreto

Algo que muchos admiran de los superhéroes de Marvel, es la musculatura que logran obtener los actores para estas películas. Uno de los actores que más sensación ha causado con su físico, es Tom Holland y si tu sueño es tener el cuerpo de Spider-Man , lo puedes lograr fácilmente. En una reciente entrevista con la revista Men´s Health el actor reveló su rutina y si quieres solo basta con ir al parque para entrenar.

¿Cómo obtener la musculatura del Spider-Man de Tom Holland?

En la entrevista, Holland afirmó que frecuenta el gimnasio para mantenerse en forma, sin embargo, el entrenamiento que le preparó su entrenador, Duffy Graver es suficiente para lograr la musculatura necesaria.

Graver le enseñó la rutina al actor cuando lo preparaba para la tercera entrega de la saga. Fue ahí cuando Holland vio su efectividad y lo exitoso que fue seguirla al pie de la letra. Estos ejercicios están diseñados para generar musculatura en el pecho, espalda, brazos y tronco con movimientos básicos de peso corporal.

Holland compartió con Men´s Health la escala con la que entrenó todos los días para que la hagas tú mismo:

Empieza con una dominada, dos fondos, tres flexiones, cuatro abdominales, cinco sentadillas... esa es la primera ronda, y básicamente vas subiendo hasta 10, así que la última ronda es de 10, 20, 30, 40, 50 de cada movimiento. Y luego vuelves a bajar hasta uno.

Es importante no descansar demasiado entre las repeticiones y llevar cada serie cerca del fallo. Recuerda también, que es importante que estos ejercicios lo acompañen de una buena alimentación y descanso, si no no lograrás obtener los resultados deseados.

Ahora que ya sabes cómo lograr el físico de un héroe de Marvel, ¿te animarás a seguir la rutina de Tom Holland?

