ÚLTIMA HORA: Muere actriz que le dio voz a Lilo en la versión animada de Lilo & Stitch

Tanto los fans de Disney como quienes aman el cine de terror están de luto este 17 de junio, tras confirmarse la muerte de la actriz Daveigh Chase a los 35 años de edad. Era conocida por interpretar a "Lilo" en la versión animada de "Lilo & Stitch", además de volverse la pesadilla de todos al ser "Samara" en "El aro" (2002).

El novio de la actriz, Roy Hernandez, fue quien confirmó al portal de celebridades TMZ la noticia. El fallecimiento habría ocurrido el martes 16 de junio y, según sus declaraciones, se debió a una meningitis e infección en la sangre; Daveigh sufrió un shock séptico que terminó provocando su muerte.

El medio especializado en celebridades también reportó que la intérprete habría sido admitida desde principios de este mes a un hospital de Los Ángeles, a causa de "desnutrición".

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Hernandez publicó una campaña de GoFundMe antes del fallecimiento de Daveigh Chase, para pedir recaudaciones que ayudaran a su novia en momentos críticos de su salud, debido a la meningitis y a las constantes infecciones que padecía. "Su condición se ha vuelto crítica, y los doctores me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo", escribió. "Ahora, más que nunca, quiero darle sensación de hogar y paz en sus últimos días".

Quién era Daveigh Chase

Originaria de Las Vegas, Daveigh Chase tuvo su mayor éxito como actriz siendo todavía muy joven. Fue la voz de "Lilo" en la versión animada de "Lilo & Stitch" y en la serie que le siguió a la película; su otro personaje icónico en doblaje fue la voz en inglés de "Chihiro", para "El viaje de Chihiro".

También se convirtió en un ícono del terror a los 12 años de edad, con el remake estadounidense de "El aro"; aquí interpretó a "Samara", el espectro que asesina personas tras salir de su televisor.

Daveigh Chase tuvo un papel recurrente en la serie de HBO "Big love", cuya participación llegó a 32 episodios; también obtuvo créditos en películas como "Donnie Darko" y "Beethoven 5", además de series como "E.R." y "Sabrina, la bruja adolescente".

En la campaña de GoFundMe, el novio de la actriz reveló que ella tuvo una "infancia difícil" en medio del estrellato y que después se distanció definitivamente de su familia.