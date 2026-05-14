Entre lágrimas, Vin Diesel rinde homenaje a Paul Walker: “Rezo para que en tu vida tengas un hermano como Paul”

El Festival de Cine de Cannes 2026 celebró los 25 años de la franquicia de “Rápido y Furioso” (Fast & Furious, en inglés) con una proyección especial de la primera cinta. Al término de la función, Vin Diesel dedicó un emotivo discurso sobre Paul WalkerPaul Walker, quien falleció a los 40 años en un accidente automovilístico en noviembre de 2013. Como era de esperarse, el famoso Dominic Toretto no pudo contener las lágrimas al recordar a su hermano en la gran pantalla.

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El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker: “Rezo para que en tu vida tengas un hermano como Paul”

Además de Vin Diesel, Meadow Walker, hija de Paul, también estuvo presente en el homenaje; así como las protagonistas de la saga, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster. No obstante, fue el actor de 58 años quien estuvo a cargo del discurso. A lo largo de este, admitió que le es difícil volver a ver la primera película debido a los recuerdos que tiene sobre Paul, a quién aún se refiere como “Pablo”.

“Hay tantos momentos en esta película que tú ves, que yo veo de manera diferente”, explicó el actor. “La escena que tú ves, yo la veo como el momento en que Pablo me dijo que tenía una hija de un año (...) Esta es una película donde mi hermano Pablo y yo presentamos el concepto de hermandad. La persona que no me iba a dejar venir solo aquí para representar esa hermandad es Meadow Walker”, añadió Diesel al presentar a la hija de Paul.

El actor continuó su discurso con una reflexión sobre el paso del tiempo, pues señala que, previo a la proyección, Meadow le compartió que a sus 27 años está viendo una película que su padre grabó cuando tenía la misma edad. “Meadow ha sido una gran fuente de fortaleza para mí, y sé que [Paul] estaría muy orgulloso de ti. Rezo para que en tu vida tengas un hermano como Paul”, concluyó el también productor.

A lo largo de seis películas, Paul Walker dio vida al emblemático Brian O’Conner. Lamentablemente, el actor perdió la vida en 2013. Para darle una despedida digna a su personaje, la producción de Rápidos y Furiosos 7 implementó toda una serie de efectos especiales, dando como resultado una escena verdaderamente emotiva.

¿Cuándo saldrá la ÚLTIMA película de Rápido y Furioso?

Tras 25 años de historias y persecuciones, la saga de Rápidos y Furiosos llegará a su fin con Fast Forever. Según reveló Diesel en el mismo festival, la película tendrá su estreno en cines en 2028. No obstante, aún falta por confirmarse la fecha exacta.