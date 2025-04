Estos son todos los nuevos personajes que aparecen en The Last Of Us 2

Uno de los estrenos más esperados en los últimos años por fin sucedió, y es que The Last Of Us ha causado sensación no solo con su videojuego , también ahora con la adaptación del mismo al formato serie por Max. La segunda temporada estrenó su primer episodio el 13 de abril a las 7:00 p.m. en México y desde incluso días antes este capítulo ha sido todo de lo que se ha hablado en redes sociales, pues no solo conoceremos qué sucederá después con lo que hizo Joel al salvar a Ellie de las manos de las Luciérnagas y frenar lo que se suponía sería la salvación de la humanidad, ya que también presenciaremos nuevas historias a través de los personajes nuevos que se presentan en esta segunda parte.

Los personajes de The Last Of Us temporada 2

Acá te presentamos sin spoilers a todos los nuevos personajes que se integrarán en la segunda temporada de The Last Of Us, ojo que hay algunos que son agregados exclusivamente para la serie y no hay forma de conocer su historia ya que no aparecen en el videojuego.

Abby (Kaitlyn Denver)

Abby se convierte en una de las piezas claves de toda la segunda parte de The Last Of Us, como se vio en el primer episodio ella es la hija de alguien a quien Joel decidió matar para salvar a Ellie, y consumida por el odio decide tomar venganza contra él cueste lo que cueste.

Gail (Katherine O’Hara)

Gail es uno de los personajes nuevos para la serie, ella es la persona que está dándole terapia a Joel en Jackson. Aún se desconoce el nivel de impacto y relevancia que tendrá en esta entrega, pero hasta el momento sabemos que será una parte importante para que Joel acepte lo que le hizo a Ellie.

Dina (Isabela Merced)

Otro personaje clave en la vida de Ellie. Dina comienza siendo la mejor amiga de nuestra protagonista y con el tiempo su relación se desenvuelve hasta que ella termina siendo el interés amoroso de Ellie. A lo largo de la historia veremos cómo Dina se convierte en una incondicional y para muchos uno de los personajes favoritos.

Isaac (Jeffrey Wright)

Isaac es el líder de un grupo miliciano en este mundo postapocalíptico, quien es muy cercano a Abby y su grupo de amigos. Jeffrey Wright le estará dando vida por segunda vez a este personaje, ya que en el videojuego él le dio la voz.

Jesse (Young Mazino)

Jesse es otra persona cercana a Ellie, a sus dolencias y a su desarrollo como personaje. Siendo él uno de los más experimentados líderes en exploración de Jackson, sus acciones serán importantes para mantener a salvo o no a quien él quiere.

También conocerás al selecto grupo de amigos que acompañan a Abby a cobrar su venganza:



Owen Moore

Nora Harris

Manny

Mel

Si bien aún faltan personajes por revelar dentro de la historia que se está desarrollando en la serie de The Last Of Us, aún no se sabe si todos los que aparecen en el videojuego saldrán o si llegarán a añadir algunos nuevos como ya lo hicieron esta temporada.