Hallan sin vida en su casa de Nueva York al actor Peter Greene

El actor Peter Greene, recordado por encarnar a algunos de los villanos más inquietantes del cine de los 90, fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York, según confirmó su representante Gregg Edwards a medios estadounidenses. Tenía 60 años y las autoridades señalaron que aún no se ha revelado la causa oficial de la muerte.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Peter Greene?

De acuerdo con los primeros reportes, Greene fue hallado en su vivienda ubicada en el Lower East Side de Manhattan, luego de que allegados solicitaran un chequeo de bienestar al notar que no respondía llamadas. Las investigaciones continúan, pero hasta el momento no se han dado detalles sobre circunstancias sospechosas alrededor del fallecimiento.

Su representante destacó que el actor había estado activo recientemente y que mantenía comunicación constante con su círculo cercano, lo que ha vuelto la noticia aún más inesperada para amigos y colegas. Varios medios indican que, aunque el informe forense está pendiente, no hay indicios iniciales de un crimen relacionado con su muerte.

Trayectoria, villanos icónicos y legado de Peter Greene

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 y se consolidó como un actor de carácter, de esos rostros inolvidables capaces de adueñarse de la pantalla con apenas unos minutos en escena. Sus papeles más célebres fueron casi siempre como criminales, policías corruptos o figuras siniestras, lo que lo convirtió en uno de los villanos favoritos del cine de culto de los años 90.

El gran salto en su carrera llegó a mediados de los noventa, cuando participó en una racha de películas que hoy son referencia obligada para los amantes del cine. En 1994 y 1995 encadenó títulos como “Pulp Fiction”, “La máscara”, “Clean, Shaven” y “Sospechosos habituales”, demostrando un rango notable dentro del registro oscuro que lo caracterizaba.

En “Pulp Fiction”, dirigida por Quentin Tarantino, Greene dio vida a Zed, un guardia de seguridad sádico responsable de una de las secuencias más perturbadoras y recordadas de la película. Aunque su presencia en pantalla es relativamente breve, la intensidad de su actuación lo convirtió en un villano icónico para toda una generación de cinéfilos.

Ese mismo año, el actor cementó aún más su fama como antagonista con su papel de Dorian Tyrell en “La máscara”, la exitosa cinta protagonizada por Jim Carrey. Allí interpretó al despiadado jefe criminal que se enfrentaba al desenfrenado poder de la máscara, combinando violencia, humor negro y una presencia física amenazante que encajó perfecto con el tono del filme.

Más allá de esos dos personajes emblemáticos, Greene participó en producciones como “The Usual Suspects” (“Sospechosos habituales”), donde interpretó a Redfoot, un contacto criminal clave dentro de la trama. También apareció en “Under Siege 2: Dark Territory”, “The Rich Man’s Wife”, “Blue Streak” y el thriller policíaco “Training Day”, consolidando un portafolio cargado de tipos duros y figuras al margen de la ley.

En “Training Day”, el actor encarnó a Jeff, un detective envuelto en la red de corrupción del personaje interpretado por Denzel Washington, participando en una de las secuencias más tensas del filme. Su capacidad para dotar de humanidad a personajes moralmente cuestionables hizo que muchos directores lo buscaran cuando necesitaban un villano con matices, no sólo un rostro malvado.

La carrera de Greene también incluyó proyectos independientes y trabajos en televisión, donde continuó explorando personajes complejos, muchas veces marcados por la oscuridad interior. Críticos y colegas destacaban su habilidad para transformar papeles secundarios en momentos memorables, gracias a una presencia intensa, mirada inquietante y un estilo de actuación visceral.

Su representante lo describió recientemente como uno de los mejores actores de carácter de la industria y resaltó que, detrás de sus temibles villanos, había un hombre de gran sensibilidad y corazón generoso. Esa dualidad entre la dureza de sus papeles y su faceta personal ha marcado los homenajes que empiezan a inundar redes sociales y medios especializados.

La muerte de Peter Greene deja un vacío importante en el cine de género y en la memoria de quienes crecieron viéndolo en clásicos de los noventa, ya fuera en maratones de culto o en transmisiones de televisión. Su legado como uno de los villanos más memorables de Hollywood seguirá vivo en cada nueva generación que descubra “Pulp Fiction”, “La máscara” y el resto de su filmografía.