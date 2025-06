¡Es oficial! Esta es la fecha de estreno de ⁠5 Centímetros por Segundo live action

¡Atención fans del anime y el live action! Recientemente se confirmó la fecha de estreno de 5 Centímetros por Segundo, una de las películas animadas más aclamadas por los fans, ahora en su versión ‘acción real’. Te contamos todo lo que se sabe.

¿Cuándo se estrena 5 Centímetros por Segundo live action?

El clásico que marcó a más de una generación tendrá su versión live action y se estrenará el próximo 10 de octubre. ¡Ojo! Por ahora sólo está confirmada la fecha para cines de Japón.

¿De qué se trata el anime 5 Centímetros por Segundo?

Si te has detenido a reflexionar cómo han impactado en tu vida las ‘pequeñas’ decisiones que has tomado, esto es para ti. Y es que 5 Centímetros por Segundo va para todos (sí, todos) los que han (o hemos) pasado por amores lejanos o pérdida de seres queridos... dicho de otra manera, la nostalgia de todo lo que ya no es.

En 5 Centímetros por Segundo, la película animada que se estrenó en 2007, nos cuentan la historia de Tono Takaki y de Shinohara Akari, una pareja de amigos de la infancia que debe separarse porque ella se va a vivir lejos de él. ¿Será posible mantener el lazo afectivo?

¿De qué trata el live action de 5 Centímetros por Segundo?

Hasta ahora se sabe que el live action de 5 Centímetros por Segundo busca llevar la historia de Tono y Shinohara a un público nuevo, lo que representaría un sentido homenaje a su creador, Shinkai. Y, por supuesto, darle un refresh (y un apapacho) a los fans ya cautivos. ¡Ojo! En esta nueva versión de la película animada, Hokuto Matsumura (SixTONES) hará el papel de Tono Takaki. Además, la cinta estará dirigida por Yoshiyuki Okuyama y el guión es de Ayako Suzuki. Prometedor, ¿no?

Ahora la pregunta que todos nos hacemos sobre un live action: ¿la nueva versión podrá superar a la película animada?