Los 6 animes más raros de la historia que seguro te darán mucho cringe

Si andas buscando dar con alguno de los animes más extraños y curiosos del mundo del anime, aquí traemos para ti una lista con algunos de los más raros. Desde historias con cacas como protagonistas (sí, caca), hasta la historia de un pequeño hámster, el cual tiene que lidiar con situaciones incómodas gracias a su dueña, que vive una relación violenta con su pareja. Sin más que decir, vamos por esa carga de cringe que solo los japoneses saben dar con sus curiosas creaciones.

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Estos son los 6 animes más raros de la historia

1. Polar Bear Cafe

Iniciemos por algo tranquilo; esta serie va de unos animales parlantes que gestionan un restaurante, pero lo raro es la forma en la que se lleva la trama. Muchos lo describen como Seinfeld, pero con especies en peligro de extinción.

|Studio Pierrot

2. Súper Cerdita

Esta curiosa serie llama la atención por el extraño animal en que se transforma su protagonista. Resulta que ella es una chica con superpoderes, hasta ahí todo normal, salvo por el hecho de que, a la hora de salvar al mundo, se convierte en una cerdita.

|Nippon Animation



3. Pompoko

La cosa en este top comienza a ponerse un poco más rara, pues este anime trata sobre una familia de tanukis que empieza una guerra contra los humanos que pretenden convertir su bosque en una ciudad. Ellos utilizarán su escroto a su favor para salvarse.

|Studio Ghibli

4. Ebichu

Muchos en su época lo llamaban el Hamtaro para adultos. En esta historia, el pequeño hámster llamado Ebichu vive haciendo de ama de casa para su dueña, una recepcionista de oficina algo violenta con la pobre y curiosa criatura, que además tiene un novio en el que no se puede confiar.

|Crédito: Gainax

5. Makura no Danshi

Solo imagina esto… Un chico se queda en tu casa todo el día mientras tú trabajas; cuando regresas, te ofrece un masaje en las nalgas antes de que te quedes dormido… En total son 11 sujetos y cada uno es más raro que el anterior.

|Assez Finaud Tela

6. Unko-san

Un grupo de cacas cafés vive en una isla donde habitan las hadas de la popó. Una de ellas, llamada Unko-san, tiene la capacidad de dar suerte a los otros y tratará de ayudar a todos sus amigos para que tengan un excelente día.

|T-Rex

¿Cuál llamó más tu atención?