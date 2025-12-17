¡Es bellísimo! Fan crea animación de Dragon Ball con épica batalla que aún no sale en el anime y emociona a toda la comunidad

Dragon Ball Super dejó en suspenso a millones de fanáticos que se morían por continuar con las épicas batallas que avecinaban; aunque Toei Animation ni Toyotaro han revelado detalles, algunos fans no pueden esperar. En redes sociales comenzó a viralizarse una animación creada por un seguidor que dejó a miles con la boca abierta por la enorme calidad de trabajo, dinamismo y respeto absoluto por lo que hace grande a la esencia…

Para que veas de qué te estamos hablando, este es el trabajo que realizó el fanático de Dragon Ball:

Lo que más emociona a todos desde el primer segundo, el video responde a la gran pregunta de muchos: ¿cómo se vería la futura batalla contra Black Freezer? Y la respuesta no puede ser otra que espectacular.

La animación fan que conquistó a los fans de Dragon Ball

El creador de esta maravillosa obra de arte es conocido en X (antes Twitter) como BlueAnimation1. Fue en esta misma red donde el animador compartió un clip animado donde vemos a Goku y Vegeta enfrentarse directamente a Black Freezer, el villano más temido del manga actual.

Lo que más llamó la atención no fue solo la idea, sino la extraordinaria ejecución que nos hace sentir que vemos el anime original: movimientos fluidos, expresiones fieles a los personajes y una coreografía de pelea que recuerda a los mejores momentos del anime.

Es por eso que no sorprende que muchos fans coincidieran en lo mismo: “Esto parece oficial”. Y no es exageración. El inicio de la animación, en particular, destaca por su nivel técnico y por cómo construye tensión antes del choque definitivo. Algunos incluso perciben el alma de Akira Toriyama plasmada a la perfección.

Black Freezer y el futuro que todos esperan ver animado

En cuanto al manga, recordemos que al final del arco de Granolah, Freezer derrota a Goku y Vegeta con un solo golpe, gracias a su nueva transformación. Desde entonces, la expectativa por ver esta saga animada no ha hecho más que crecer. Además, Dragon Ball Super: Super Hero dejó claro que Gohan y Piccolo también tendrán un rol clave en lo que viene, lo que hace aún más emocionante imaginar esta historia llevada al anime.

¿Cuándo podría regresar Dragon Ball Super?

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre el regreso del anime o el manga. Sin embargo, los fans tienen una fecha marcada en el calendario: el 25 de enero de 2026, pues este día es imperdible, pues se celebrará el Dragon Ball Genkida Matsuri.

Muchos esperan que ahí, finalmente, se revele el futuro de la franquicia tras la pausa que tomó Toyotaro luego del fallecimiento de Akira Toriyama.

¿Qué te gustaría que revelara en dicho evento?

