De Sakamoto Days a Witch Hat Atelier: los nominados a Mejor Serie de Anime en los Astra TV Awards 2026
¡Una edición más de los Astra TV Awards ha llegado! El próximo mes de agosto, Hollywood se vestirá de gala para reconocer lo mejor de la pantalla chica. Entre las categorías a premiar este 2026, destaca el galardón a Mejor Serie de Anime, donde obras como Sakamoto Days y Witch Hat Atelier pelean por el premio. Aquí te compartimos la lista completa de nominados en la categoría de animación japonesa.
Nominados a Mejor Serie de Anime en los Astra TV Awards 2026
La competencia por Mejor Serie de Anime en los Astra TV Awards 2026 se encuentra bastante reñida, pues la lista de nominados incluye producciones verdaderamente impresionantes, así como una que otra sorpresa. Aquí te compartimos el listado completo y dónde ver cada producción para que te pongas al tanto antes de la premiación:
- Dandelion (disponible en streaming)
- MAO (disponible en Disney+)
- Rooster Fighter (disponible en Disney+)
- Sakamoto Days (disponible en streaming)
- STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure (disponible en streaming)
- Witch Hat Atelier (disponible en Crunchyroll)
Aunado a la categoría principal, la industria de la animación japonesa también destacó en el apartado de doblaje en inglés, donde figuras como Anjali Kunapaneni (Coco en Witch Hat Atelier), Patrick Seitz (Keiji en Rooster Fighter) y Joshua Waters (Qifrey en Witch Hat Atelier) obtuvieron una nominación.
¿Cuándo son los Astra TV Awards 2026?
Los Astra TV Awards 2026, otorgados por la Alianza Creativa de Hollywood, se celebrarán el próximo sábado, 15 de agosto, en Avalon Hollywood de Los Ángeles, California. Será entonces cuando conozcamos al anime vencedor. Tú, ¿qué producción crees que merece llevarse el galardón?
¿Dónde ver los Astra TV Awards 2026?
La quinta edición de los Astra TV Awards podrá seguirse completamente en vivo a través del canal de Youtube de The Astra Awards. Si bien no se ha confirmado la hora oficial de la ceremonia, se espera que el evento dé inicio en punto de las 9:00 p.m. (hora del centro de México); al igual que ediciones anteriores.