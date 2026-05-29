Rooster Fighter hace historia y domina Disney+ como el anime número 1 de TODOS los tiempos

¡Rooster Fighter ya es el anime número 1 de TODOS los tiempos en Disney+! La emblemática serie en la que un gallo extremadamente fuerte derrota monstruos gigantes se ha convertido en el anime más visto en la historia de la plataforma de streaming en Latinoamérica.

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“¡Kikirikí! ¡¿Están disfrutando del anime de Rooster Fighter?!”, se lee en una publicación de la serie vía redes sociales. “¡Gracias a su apoyo incondicional, Rooster Fighter se ha convertido en el anime n°1 de todos los tiempos en Disney+ en Latinoamérica! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡El anime finalmente está llegando a su clímax! ¡Acompáñennos en nuestra feroz batalla hasta el final! (¡Y no olviden leer también el manga original!)”.

¡Kikirikí! 🐔



¡¿Están disfrutando del anime de #RoosterFighter?! 😎



¡¡Increíble!!

¡Gracias a su apoyo incondicional, Rooster Fighter se ha convertido en el Anime N°1 de todos los tiempos en Disney+ en Latinoamérica! ✨



¡¡¡¡¡¡Muchísimas gracias a todos!!!!!!



¡El anime… pic.twitter.com/qrF8JYUKgV — ニワトリ・ファイター【公式】4/5(日)TVアニメ放送開始！ (@niwatorifighte1) May 29, 2026

Si bien Disney+ no suele divulgar cifras oficiales de espectadores, desde su estreno en la plataforma de streaming el pasado 15 de marzo, Rooster Fighter se ha mantenido en las primeras posiciones de contenido más visto en países como México, Perú, Venezuela y Bolivia; además de contar con un público considerable en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Chile, Brasil y Argentina, según diversos reportes.

¿De qué trata Rooster Fighter?

Basada en el manga japonés de Shū Sakuratani, Rooster Fighter sigue la historia de Keiji (también conocido como Kokesuke), un gallo extremadamente fuerte que lucha contra monstruos gigantes para salvar a la humanidad y vengar la muerte de su hermana menor. De hecho, a raíz de este último episodio, Keiji adquiere una habilidad especial para aniquilar a sus enemigos con un simple pero potente grito.

Si bien la obra surgió como una especie de parodia y homenaje a otros clásicos del manga, como One Punch Man, el anime ya se ha convertido en todo un fenómeno a nivel global al mezclar batallas verdaderamente épicas con situaciones llenas de humor y del día a día.