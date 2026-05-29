Luto en el anime: Muere figura clave de After War Gundam X, Godannar y Sakura Wars

La industria del anime está de luto. Muere Hiroyuki Kawasaki, una de las figuras clave en series como After War Gundam X, Shinkon Gattai Godannar!! y Sakura Wars. De acuerdo con su colega, el también guionista Takao Koyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya), Hiroyuki falleció el pasado 23 de enero, pero no fue hasta ahora que su deceso se hizo público. El reconocido guionista tenía 60 años.

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“Llegó a mí hace poco la noticia de la muerte del guionista Hiroyuki Kawasaki (nombre real: Hiroshi Kawasaki), quien falleció el 23 de enero de este año”, escribió Koyama vía X. “Es una noticia impactante. Entre los miembros de noppo, era un guionista excepcional”, añadió el escritor, quien también compartió que la noticia lo llenaba de una “profunda soledad”.

お知らせ。



ぶらざあのっぽの第1期生メンバーであった脚本家の川崎 ヒロユキ（本名：川崎 裕之〈かわさき ひろゆき〉が本年1月23日、亡くなっていたという訃報が先ほど私の元に届きました。

仰天の知らせです。

のっぽメンバーの中でも出色の脚本家でした。… — 小山高生 (@koyamatakao194) May 28, 2026

¿De qué murió Hiroyuki Kawasaki?

De momento, no se ha revelado la causa de muerte del reconocido guionista. No obstante, su fallecimiento representa una gran pérdida para la industria, pues Kawasaki fue uno de los miembros clave y fundadores del “Buraza no Noppo”, un destacado grupo de creación y guion de anime, formado por impecables escritores y creativos de la industria.

Luto en el anime: Quién fue Hiroyuki Kawasaki, figura clave de After War Gundam X, Godannar y Sakura Wars

Hiroyuki Kawasaki es considerado toda una leyenda del guionismo en el anime. A lo largo de su trayectoria, destacó por crear diálogos profundamente emotivos y memorables, consolidándose como uno de los mejores guionistas de la industria. Su legado perdura por haber sido uno de los grandes pioneros en narrativa y estructura del anime moderno.

Entre sus obras más destacables destacan títulos como After War Gundam X, Shinkon Gattai Godannar!!, Sakura Wars, Blade of the Immortal, Ryoko's Case File y Silent Möbius, por mencionar algunos. Sin duda, la industria de anime se despide de un grande.

Hiroyuki Kawasaki scriptwriter for 'SAKURA WARS' and many other anime has regrettably passed away at 60 years old pic.twitter.com/Ncq8ID00gF — Anime Updates (@animeupdates) May 28, 2026

Descanse en paz, el emblemático Hiroyuki Kawasaki, leyenda del anime.