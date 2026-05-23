Crunchyroll Anime Awards 2026: “My Hero Academia FINAL SEASON” gana ‘Anime del Año’ en la décima edición de la premiación
El adiós definitivo de Deku, Bakugo y la Clase 1-A se coronó frente a miles de personas en la premiación de anime más importante de Japón.
Este sábado 23 de mayo de 2026 se llevaron a cabo los Crunchyroll Anime Awards 2026, ceremonia en donde se premió lo mejor de la animación. Sin duda una de las categorías más esperadas fue “Anime del Año” donde “My Hero Academia FINAL SEASON” fue el gran ganador.
“My Hero Academia FINAL SEASON” se corona en los Crunchyroll Anime Awards 2026
El encargado de entregar este premio fue “The Weeknd“, reconocido cantante, compositor y productor musical canadiense, autor de éxitos internacionales como "Can't Feel My Face" y "The Hills" quién en en 2021 se presentó en el Super Bowl LV . El reconocimiento para la producción de este anime sin duda fue un golpe duro en la nostalgia de miles de personas que son fans desde el episodio uno o quiénes a lo largo del camino fueron conociendo y amando la historia. Si bien, la competencia fue reñida entre títulos como DanDaDan, Gachiakuta, Takopi's Original Sin, The Apothecary Diaries (Temporada 2) y El verano en que Hikaru murió, “My Hero Academia FINAL SEASON” se coronó como el anime ganador.
Crunchyroll Anime Awards 2026: Lista COMPLETA de todos los ganadores
La noche de premicación sin duda a laguna estuvo llena de gandes momentos como la presencia de dievrsos artistas como Asuka Saito, BamBam, Enako, Kasumi Arimura, Mitorizu, Nanase Nishino, Nyvi Estephan, Rashmika Mandanna, RZA (Wu-Tang Clan), TEN, Winston Duke y Young Miko. Miles de fans se emocionaron con esta ceremonia en donde los ganadores fueron los siguientes:
- Anime del Año: My Hero Academia FINAL SEASON
- Película del Año: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Mejor Anime Original: Lazarus
- Mejor Serie en Curso: ONE PIECE
- Mejor Serie Nueva: Gachiakuta
- Mejor Secuencia de Apertura (Opening): "On The Way" — AiNA THE END (DAN DA DAN Season 2)
- Mejor Secuencia de Cierre (Ending): "I" — BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Mejor Anime de Acción: Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-
- Mejor Anime de Comedia: DAN DA DAN Season 2
- Mejor Anime de Drama: The Apothecary Diaries (season 2)
- Mejor Anime Isekai: Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3
- Mejor Anime de Romance: The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Mejor Anime de Recuentos de la Vida (Slice of Life): SPY x FAMILY Season 3
- Mejor Animación: Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-
- Mejor Arte de Fondos: Gachiakuta
- Mejor Diseño de Personajes: Gachiakuta
- Mejor Dirección: Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — The Apothecary Diaries (season 2)
- Mejor Personaje Principal: Maomao — The Apothecary Diaries (season 2)
- Mejor Personaje Secundario: Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON
- Personaje "Que Debemos Proteger a Toda Costa": Anya Forger — SPY x FAMILY Season 3
- Mejor Canción de Anime: "IRIS OUT" — Kenshi Yonezu — Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
- Mejor Banda Sonora (Score): Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle — Yuki Kajiura, Go Shiina
¿De qué trata “My Hero Academia FINAL SEASON”?
Esta historia se centra en el enfrentamiento final de Izuku Midoriya (Deku) contra Tomura Shigaraki y All For One. Por otro lado, se reflejan las consecuencias de la guerra con Japón y se muestra a Deku y sus compañeros de la Clase 1-A como héroes adultos ya que han pasado 8 años. En esta ocasión Deku destaca por un traje especial e inspira a las próximas generaciones.