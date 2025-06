7 curiosidades de Demon Slayer que probablemente no sabías del anime más popular de la década

El popular anime “Kimetsu no Yaiba”, más conocido como “Demon Slayer”, no solo ha arrasado en taquilla y streaming, también esconde un montón de secretos y datos interesantes que han fascinado a sus fans más leales. Aquí te compartimos algunas curiosidades que quizás no conocías:

7 curiosidades de “Demon Slayer” que probablemente no conocías

1. Tanjiro originalmente iba a usar una espada de fuego

En los primeros bocetos del manga, el autor, Koyoharu Gotouge, tenía planeado que Tanjiro empuñara una espada de fuego desde el principio. Sin embargo, optó por mejor por la clásica espada negra, pues, así podía jugar un poco más con la narrativa.

2. El nombre “Tanjiro” tiene un significado especial

“Tanjiro” (炭治郎) combina los kanjis de “carbón” (炭), “gobernar” (治), y “hijo” (郎). Esto refleja sus orígenes como hijo de un vendedor de carbón y su destino como protector.

3. La película batió récords históricos

Mugen Train no solo fue un éxito: es la película de anime más taquillera de todos los tiempos, superando al mismísimo estudio Ghibli y su cinta “El Viaje de Chihiro” en Japón. Por si fuera poco, es el primer anime que consigue liderar la taquilla en Estados Unidos.

4. La historia está ambientada en la era Taisho

Aunque muchos fans lo pasan por alto, la serie se desarrolla en la era Taisho (1912-1926), en la historia de Japón, comenzó la transición entre lo tradicional y lo moderno en el país del sol naciente. Este contexto histórico ayuda a enriquecer muchos detalles del anime.

5. Nezuko no habla… pero sí tiene actriz de voz

Nezuko tiene muy pocos diálogos, pero eso no evitó que se contratara a Akari Kitō, una actriz reconocida en Japón, para que le diera emociones con gruñidos, gemidos y sonidos sutiles al personaje. Aunque no lo parezca, es una tarea bastante compleja.

6. Inosuke fue criado por jabalíes… literalmente

Aunque suena un poco raro, este dato es canon: Inosuke creció en las montañas, siendo criado por un jabalí hembra. Esto explica su comportamiento salvaje y su peculiar máscara.

7. Las respiraciones están inspiradas en técnicas reales

Las técnicas de respiración de los cazadores de demonios tienen bases en algo conocido como la “respiración diafragmática”. Esto se usa en las artes marciales japonesas, sobre todo en prácticas como el kendo y el zen.

