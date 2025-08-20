Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords en Estados Unidos y sigue haciendo historia
La nueva película de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, aún no se estrena fuera de Japón y ya está haciendo historia rompiendo récords en Estados Unidos.
La popularidad del anime a nivel mundial es innegable y queda claro con películas como “Demon Slayer: Castillo Infinito” rompiendo récords a diestra y siniestra haciendo historia.
Demon Slayer: un fenómeno que no conoce límites
El anime Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba se ha convertido en uno de los más grandes fenómenos del entretenimiento mundial en la actualidad. Con cada entrega, la obra de Koyoharu Gotouge demuestra que puede igualar —e incluso superar— a gigantes del género como One Piece o Dragon Ball. Y ahora, la saga ha sorprendido a propios y extraños yendo más allá, con la llegada de su nueva película. No por nada el hype ha alcanzado niveles históricos.
Demon Slayer: Castillo Infinito arrasa en Estados Unidos
A pocos días de su estreno fuera de Japón, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Castillo Infinito ya rompió récords de preventa en cines de Estados Unidos. Desde que los boletos salieron a la venta el pasado viernes, la cinta recaudó cerca de 10 millones de dólares solo en ventas anticipadas.
Ni “Mugen Train” ni “Jujutsu Kaisen 0” habían logrado alcanzar estas cifras en preventa, lo que convierte a Castillo Infinito en el nuevo referente del anime en taquilla internacional.
México también cayó ante el furor
La emoción no se limitó a Estados Unidos. En México, la preventa también fue una verdadera locura. Resulta que en nuestro país colapsaron las plataformas digitales de las cadenas de cine, con largas filas virtuales y funciones agotadas en cuestión de horas.
¿Por qué Demon Slayer sigue rompiendo récords?
La fórmula del éxito que tiene Kimetsu no Yaiba parece clara: una animación impecable, batallas espectaculares y una historia cargada de drama familiar y emociones intensas. Cada arco ha logrado atrapar nuevos espectadores y reconquistar a sus seguidores. Esto consolida a Demon Slayer como una de las franquicias de anime más grandes de la última década.
¿Superará a Mugen Train?
Es un poco complicado, pero no imposible, pues recordemos que Mugen Train fue la película de anime más taquillera de la historia. Sin embargo, esto no parece ser obstáculo para la nueva cinta y con este arranque arrollador, que ha tenido Castillo Infinito, podrían incluso superar ese récord.
¿Crees que Castillo Infinito logré romper aún más récords?
