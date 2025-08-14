Demon Slayer: Castillo Infinito supera a One Piece Film: Red en taquilla japonesa

El fenómeno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito” sigue imparable en Japón. Todavía falta un mes para su llegada a las salas internacionales y la producción de Ufotable ya ha desplazado a cinta de “One Piece Film: Red” que tenía nada más y nada menos que el lugar de la película de anime más taquillera en la historia del país.

Kimetsu no Yaiba rompe marcas antes de su estreno mundial

Como si eso no sonara ya lo bastantemente convincente, resulta que la vigésima quinta película del universo creado por Eiichiro Oda tardó más de 400 días en alcanzar los 20 mil millones de yenes de recaudación. En contraste con Castillo Infinito, la cual logró esa misma cifra en tan solo 23 días, colocándose en el impresionante sexto puesto de la lista histórica en Japón.

La batalla que todos esperan

Si te emociona el estreno de la cinta, debes saber que Ufotable liberó un nuevo adelanto centrado en una de las peleas más esperadas por los fans: Giyu Tomioka, Hashira del Agua, y Tanjiro Kamado contra Akaza, la temible Luna Superior Tres. Este demonio es recordado como el asesino de Kyojuro Rengoku, el querido Pilar de la Llama, y su enfrentamiento promete ser uno de los momentos visual y narrativamente más impactantes de toda la saga.

“Demon Slayer: Castillo Infinito": Fechas de estreno mundial

La distribución internacional de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito correrá a cargo de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment. Las fechas confirmadas son:



Latinoamérica: 11 de septiembre de 2025

España y Estados Unidos: 12 de septiembre de 2025

Ahora que ya conoces la fecha, preparate porque en México la preventa arranca el próximo 15 de agosto en las cadenas de cine más importantes de nuestro país. Si no te la quieres perder, toma en cuenta que la demanda será muy alta, y viendo el éxito que tuvo en Japón, no tenemos duda de ello.

Aquí te dejamos el tráiler de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”

¿Qué es lo que más te gusta de Demon Slayer?

