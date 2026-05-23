¿Dónde ver Demon Slayer, el anime GANADOR a Película del Año en los Anime Awards 2026?

¡Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito TRIUNFA en los Anime Awards 2026! La cinta dirigida por Haruo Sotozaki no sólo arrasó en la gala al contar con un total de ocho nominaciones, sino que también ganó una de las categorías más importantes de la noche: Película del Año. Para celebrar, te contamos dónde puedes ver esta excepcional obra de la animación japonesa.

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¿Dónde ver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, ganadora a Película del Año en los Anime Awards 2026?

El anime creado por Koyoharu Gotouge venció a cintas como 100 metros, Chainsaw Man: La Película - El Arco de Reze, Mononoke II: Las cenizas de la ira, Scarlet y La rosa de Versailles. Debido a su gran éxito, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito tuvo un breve reestreno en salas de cine en México. Actualmente, el largometraje está disponible en streaming a través de la plataforma de Crunchyroll.

¿De qué trata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito?

Esta película forma parte de la saga de Demon Slayer, en la que Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras ver morir a su familia a manos de estas criaturas; a la par que su hermana, Nezuko, se ve transformada en uno de ellos. Específicamente, la cinta narra el inicio de la última batalla contra Muzan Kibutsuji, el principal villano de la saga.

El éxito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito

El éxito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito es innegable. La película destaca como la cinta de anime más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación a nivel mundial de $730 millones de dólares. Tan sólo en Latinoamérica, el largometraje se ubicó como el número uno en 11 países diferentes, siendo México el territorio con mayor recaudación al superar los $16 millones de dólares.

Gracias a su impecable animación e historia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito ha logrado ganar diversos premios a nivel internacional; como Anime del Año en los Tokyo Anime Award Festival, Mejor Película Animada en los Astra Film Awards, Mejor Película de Animación en los Premios de la Academia de Cine de Japón y Mejor Película de Animación Internacional en los Saturn Awards, así como su más reciente galardón, Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026.