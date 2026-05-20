¡Demon Slayer arrasa en los Anime Awards 2026! Estas son todas sus nominaciones

¡Demon Slayer conquista los Anime Awards 2026! La obra creada por Koyoharu Gotouge se posiciona como una de las producciones favoritas al contar con un total de ocho nominaciones en la ceremonia que reconoce lo mejor de la animación japonesa, y aquí te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Anime Awards 2026: ¿En qué categorías está nominada "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito"?

¡La franquicia de Demon Slayer va con todo en los Anime Awards 2026! La cinta dirigida por Haruo Sotozaki cuenta con nominaciones en ocho categorías diferentes, incluida la más importante de la noche: Película del Año. A continuación, todas las nominaciones de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito:



Película del Año

Mejor Banda Sonora

Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)

Mejor Interpretación de Voz (Portugués de Brasil)

Mejor Interpretación de Voz (Castellano)

Mejor Interpretación de Voz (Inglés)

Mejor Interpretación de Voz (Francés)

Mejor Interpretación de Voz (Alemán)

Mejor Interpretación de Voz (Hindi)

¿"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" ganará Película del Año? Predicciones para los Anime Awards 2026

Sin duda, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito fue uno de los más grandes éxitos en la industria del anime en 2025. La película no sólo rompió récords en taquilla, sino que también tuvo una gran aceptación por parte del fandom y la crítica, por lo que es altamente probable que triunfe como Película del Año en los Anime Awards 2026. No obstante, cintas como Chainsaw Man y Scarlet podrían dar la gran sorpresa.

The stories that linger long after the credits roll ✊ These are your Film of the Year nominees! #AnimeAwards



Voting closes tomorrow! 🔗 https://t.co/xdhQA9Xn7s pic.twitter.com/iMnEafDbOa — The Anime Awards (@TheAnimeAwards) April 14, 2026

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¿Cuándo son los Anime Awards 2026?

Los Anime Awards 2026 se llevarán a cabo la noche de este sábado, 23 de mayo, en Tokio, Japón. Debido a la diferencia horaria, la gala podrá seguirse en punto de las 3:00 a.m. (hora del centro de México).

¿Cómo y dónde ver los Anime Awards 2026?

La gala de premios podrá seguirse completamente en vivo a través de la plataforma de streaming de Crunchyroll, así como sus canales de Youtube y Twitch. Para conocer a todos los contendientes de la ceremonia, visita: Lista COMPLETA de nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026. En Azteca 7 te mantendremos al tanto de los ganadores.