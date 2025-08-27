Red: El Panda Rojo, una de las películas de Pixar que logró cautivar a sus fans con su historia, personajes entrañables y encantadora animación, está por llegar a Platinum. Esta película llena de magia, no hubiera sido lo mismo sin el talento latino detrás del doblaje.

¿Quién es quién en el doblaje latino de Red: El Panda Rojo?

La película animada fue dirigida por Domee Shi y producida por Pixar. Esta no solo destacó por su entrañable historia sobre el crecimiento y la identidad, como mencionamos, también brilló gracias a su doblaje latino. Y es que cuando los actores de voz hacen un excelente trabajo, logran conectar fuertemente con el público.

La voz de Mei Lee

La protagonista, Mei Lee, es interpretada por Annie Rojas, actriz de doblaje reconocida por dar voz a entrañables personajes de diferentes franquicias tanto de Disney como de Nickelodeon. Su tono fresco y juvenil logró transmitir a la perfección la energía y emoción de la adolescente que se transforma en panda rojo cada vez que se emociona demasiado.

Crédito: Disney / Pixar

La madre, Ming Lee

El personaje de Ming Lee, la estricta y sobreprotectora madre de Mei, fue doblado por Leyla Rangel, una de las voces más queridas de Latinoamérica. Rangel ha prestado su voz a icónicos personajes como Ahsoka Tano en Star Wars y ahora muestra una faceta más intensa y emotiva en esta cinta.

Las amigas de Mei

El grupo inseparable de amigas de Mei también está conformado por un elenco de lujo:

Priya: interpretada por Alondra Hidalgo, conocida por ser la voz de Hinata Hyuga en Naruto.

Abby: doblada por Monse Mendoza, quien aporta toda la energía y el humor que caracteriza a este personaje.

Miriam: con la voz de Melissa Gedeón, reconocida por interpretar a Sakura Haruno en Naruto.

