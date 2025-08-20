Dragon Ball Live Symphonic 2025: precios de boletos y lo que incluye el kit especial

Hay que admitirlo, la vida no sería lo mismo si Akira Toriyama no hubiera creado Dragon Ball. La franquicia ha traído emoción y alegría a muchos fans de distintas generaciones y su música nos ha acompañado cada día de nuestras vidas. ¿Te imaginas poder escucharla en vivo? Esto será posible en el Dragon Ball Live Symphonic y aquí te contamos todos los detalles.

Dragon Ball Live Symphonic 2025 en México

Es un hecho, el Auditorio Nacional será testigo de una experiencia única el próximo 6 de septiembre de 2025: el Dragon Ball Live Symphonic, un espectáculo oficial que combina música sinfónica, nostalgia y la fuerza de los Guerreros Z.

El evento contará con invitados de talla internacional como Hironobu Kageyama, voz original de la emblemática canción de Cha-La Head-Cha-La, y Luis de Lille, intérprete de La Fantástica Aventura de la versión en español. Además, la soprano Irma Flores sumará un toque épico a este concierto, que será dirigido por el Maestro Rodrigo Cadet junto a la Orquesta Sincrophonia.

Precios de boletos para Dragon Ball Live Symphonic

Los boletos están disponibles en la página y la app de la boletera oficial y directamente en taquillas del Auditorio Nacional desde 15 de mayo de 2025. Los precios van desde $500 hasta $3,800 pesos, dependiendo de la sección de tu preferencia. Aquí te dejamos los precios y el mapa oficial:



Namek Lateral: $500 MXN

$500 MXN Namek: $700 MXN

$700 MXN Guerrero Z Lat B: $800 MXN

$800 MXN Guerrero Z Lat A: $950 MXN

$950 MXN Guerrero Z: $1,150 MXN

$1,150 MXN Guerrero Z Pref: $1,300 MXN

$1,300 MXN Super Saiyan 1 Lat : $1,500 MXN

: $1,500 MXN Majin: $1,800 MXN

$1,800 MXN Super Saiyan 1: $2,000 MXN

$2,000 MXN Super Saiyan 2: $2,600 MXN (Incluye kit de regalo y póster oficial)

$2,600 MXN (Incluye kit de regalo y póster oficial) Super Saiyan 3: $3,800 MXN (Incluye kit de regalo, póster autografiado, meet & greet y fotografía)

Crédito: Anime Music Lab

¿Qué incluye el kit especial?

El Kit especial Super Saiyan es uno de los elemento que más atractivo tiene para los fans de Dragon Ball. Según la zona, los asistentes podrán llevarse un póster oficial, artículos de colección exclusivos y, en la sección Super Saiyan 3, acceso a un meet & greet con los invitados y una fotografía para recordar la experiencia.

¿Asistirás al evento?

También te puede interesar: Los cómics más premiados de la historia que redefinieron el noveno arte