Goku de Dragon Ball aparece por sorpresa en el último gran evento de DC Comics

El universo de Dragon Ball sigue expandiéndose de formas que pocos imaginaban. No solo hay nuevos productos, ediciones especiales y celebraciones por el 40º aniversario de la saga, sino que ahora Goku ha dado un salto inesperado: apareció como cameo en el último gran evento de DC Comics.

Goku salta del manga al cómic americano

No es broma, el guiño se encuentra en el tomo “Absolute Power”, recientemente publicado. Esto ha tomado por sorpresa a todo el mundo, tanto a los lectores de cómics como a los fans de Akira Toriyama.

¿Dónde aparece Goku exactamente?

Cabe aclarar que la aparición del saiyajin no es como protagonista, pero eso no le quita mérito. El personaje aparece entre una multitud de personajes y cameos, donde se alcanza a ver claramente la forma de Goku con su icónico peinado.

Este tipo de referencias no son algo nuevo en el cómic americano, donde artistas suelen rendir homenaje a personajes de otras franquicias, pero la llegada de Goku al universo DC ha desatado una oleada de entusiasmo en redes sociales, pues, es algo que no se había visto antes y llena de emoción a todos.

🔎 🐉 Como curiosidad, os habéis fijado que GOKU a hecho un pequeño cameo en el último evento de DC. Concretamente en Absolute POWER, y lo hace de esta manera. ⚡️#Goku #flash #DCcomics #DragonBall #absolute #PaniniDC @PaniniComicsEsp pic.twitter.com/ydL0s5AwLf — Tribunal saiyan (@Tribunalsaiyan) August 19, 2025

Los fans reaccionan al guiño

La comunidad de Dragon Ball ha compartido capturas del cameo en las distintas redes sociales con mucha emoción. Muchos lo consideran un homenaje a la importancia cultural de Dragon Ball, especialmente de Goku, un personaje que logró trascender fronteras. Otros incluso bromean con la posibilidad de un crossover oficial en el futuro, aunque de momento no hay confirmación, por lo que solo podemos tomarlo como un easter egg.

¿Te gustó el cameo de Goku en el mundo de los cómics?

También te puede interesar: Batman vs. Depredador: el épico cómic que unió a DC y Dark Horse