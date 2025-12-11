Murió la voz de Ben 10 y otros icónicos personajes: causa de muerte y legado

Jim Ward, uno de los actores de voz más influyentes de la televisión y los videojuegos, falleció a los 66 años. Él fue el padre de varios personajes que marcaron generaciones y es que dio alma a figuras emblemáticas de Ben 10, Los Padrinos Mágicos y el Captain Qwark de Ratchet & Clank. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su excompañera de The Stephanie Miller Show, donde Ward trabajó por 13 años.

Murió la voz de Ben 10 y Ratchet & Clank: ¿quién fue Jim Ward y de qué murió?

El actor murió después de enfrentar complicaciones de salud que comenzaron en 2021 tras contraer un severo caso de COVID-19, que lo dejó paralizado durante meses y agravó un deterioro cognitivo que derivó en Alzheimer. Desafortunadamente, esto hizo que ya no pudiera continuar trabajando en lo que amaba, por lo que tuvo que dejar de participar en Ratchet & Clank: Rift Apart, título del que los fans notaron su ausencia.

Un actor de voz que marcó a varias generaciones

Jim Ward fue una voz importante para las series animadas en inglés y es que no solo fue Captain Qwark. Su carrera abarcó más allá de este tipo de producciones, pues participó en videojuegos, series animadas y cine. Desde su debut en 1993 con Spider-Man vs. The Kingpin, Ward prestó su voz a personajes de Resident Evil 4 (Krauser), Metal Gear Rising: Revengeance, Guild Wars 2, Diablo 3, Call of Duty, Star Wars: Knights of the Old Republic y Dragon Age, por mencionar solo algunos. Por eso es muy probable que lo hayas escuchado alguna vez.

En animación, sus papeles más destacados fueron en Ben 10, interpretando a múltiples personajes; fue parte de Los Padrinos Mágicos y ganó un Daytime Emmy Award por su desempeño en diferentes programas animados. Su voz, tan versátil como icónica, se convirtió en un sello para millones de jugadores y espectadores en todo el mundo.

Aunque fue una voz importante en inglés, trabajó en series reconocidas a nivel mundial y gracias a los videojuegos, muchos lo reconocen mundialmente. Su trabajo quedará para siempre en la memoria de miles de personas.

