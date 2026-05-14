En las últimas horas se ha vuelto viral un curioso caso en Japón, pues al parecer sus empaquetadoras se han quedado sin tinta, brindando una serie de postales curiosas con empaques en blanco y negro. No obstante, de acuerdo a lo que se ha señalado, la falta de color en los empaques se debe al conflicto en el estrecho de Ormuz, ya que Japón es una de las naciones más dependientes de las importaciones energéticas de Medio Oriente.

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De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, en los últimos meses Japón ha comenzado a presentar una crisis por la escasez de tinta para empaques que obliga a que productos cotidianos se impriman en blanco y negro desde mayo de 2026. Medios oficiales han declarado que el problema se debe a la falta de nafta, un derivado del petróleo usado como solvente, cuyo suministro se ha visto afectado por tensiones en Medio Oriente y bloqueos en el estrecho de Ormuz.

¿Cómo ha reaccionado el publico?

Japón es mundialmente conocido por su exceso de color en prácticamente todo producto que se fabrica y promociona, siendo el manga y el anime uno de los productos que más han impactado a nivel mundial, con una industria de poco más de $25.250 millones de dólares dentro del país.

Ante esta situación ha resultado curioso para los locales y visitantes ver estands de productos con mecánica en blanco y negro, contrastando con la demás publicidad marcada por un efecto “kawai”.

¿Qué productos ha afectado la falta de color en Japón?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, productos como papas fritas y snacks son los que se han visto más afectados, mientras que Calbee con sede en Tokio, señala que será a partir del 25 de mayo del 2026 que comenzará un proceso de cambio.

¿Qué pasará con el color en los productos japoneses?

A pesar de lo que se podría esperar, aún no se ha resuelto el inconveniente, por lo que las autoridades no han señalado cuándo será que los productos logren recuperar sus llamativos colores habituales.