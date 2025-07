Toyotaro se aleja de Dragon Ball y lanza su primer manga original: Lost Samurai

Recientemente, se llevó a cabo la Japan Expo de París 2025, lo que nadie se esperaba es que durante esta, los fanáticos de Dragon Ball querían con sentimientos encontrados. Se esperaba que durante el evento se revelaran varias novedades sobre Dragon Ball Super; sin embargo, Toyotaro traía un as bajo la manga y se convirtió en el verdadero protagonista. El mangaka sorprendió a todos con un anuncio completamente inesperado: su primer manga original en solitario, titulado Lost Samurai.

Lost Samurai: el nuevo comienzo de Toyotaro fuera del universo Dragon Ball

Este nuevo proyecto marca un cambio radical en la trayectoria del artista, quien era reconocido por los fans por ser uno de los responsables de continuar la obra de Akira Toriyama en Dragon Ball Super. Por eso nadie esperaba que presentara “Lost Samurai”, un one-shot de 40 páginas, el cual ya está disponible de forma pública, algo que se aleja totalmente del universo de Goku y compañía.

¿De qué trata Lost Samurai?

No se han revelado muchos detalles alrededor de la trama, pero con esta historia “Lost Samurai” promete una llevarnos a una aventura completamente nueva, ambientada en una era de samuráis con un enfoque dramático y visual que recuerda al estilo clásico de Toyotaro, pero con mayor libertad creativa.

Este trabajo no solo representa para él un reto artístico, sino también una forma de demostrar su madurez como mangaka sin depender del legado de otro artista como lo es Toriyama.

Toyotaro: entre el respeto y la independencia

En una entrevista con la emisora France Inter, Toyotaro dejó en claro que él no se considera a sí mismo el heredero de Toriyama, sino parte de un equipo que protege su legado:

“Yo mismo no me considero su sucesor, ni su heredero, sino un miembro del equipo que intenta seguir difundiendo la obra de Akira Toriyama al mundo”, explicaba el artista. “No creo que deba cargar con todo sobre mis hombros… Sucesor es un término fuerte. Esta es una obra colectiva”, declaró.

Estas palabras revelan su visión colaborativa y respetuosa, y explican por qué Lost Samurai representa también un paso importante para afirmarse como autor independiente.

¿Qué opinas del giro que dio la carrera de Toyotaro?

