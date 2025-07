J-Hope de BTS encenderá Lollapalooza Berlín 2025 y así podrás verlo en vivo

¡J-Hope cumple un sueño más y los fans no se pueden perder ese gran momento! El ídolo surcoreano J-Hope, integrante de BTS, vuelve a hacer historia en su carrera como solista al ser el acto principal del festival Lollapalooza Berlín 2025, que se celebrará el próximo 13 de julio (domingo). El espectáculo será impresionante y ya se siente la inmensa emoción entre el fandom ARMY, que ya se encuentran contando los días para verlo brillar una vez más en el escenario.

J-Hope en Lollapalooza Berlín: cuándo y dónde verlo en vivo

Desafortunadamente, no es tan fácil tomar un avión y viajar hasta Berlín para ver su espectacular show. Así que si no puedes asistir en persona, no te preocupes: su presentación será transmitida en vivo y en tiempo real para que ningún fanático se quede sin ver el glorioso momento.

BIGHIT MUSIC ha confirmado que el concierto se podrá seguir en dos plataformas oficiales:



Weverse LIVE

Canal de YouTube BANGTANTV

De esta forma, los fans de todo el mundo podrán conectarse y ver la presentación sin costo. Lo único que necesitas es tener acceso a internet. Para México y otros países de América Latina, es recomendable estar al pendiente de la diferencia horaria. Por ejemplo, el show podría iniciar alrededor de las 4:45 PM (hora CDMX) del domingo 13 de julio.

J-Hope continúa creciendo en su carrera como solista

La carrera del artista surcoreano ha sido extraordinaria, llegando a lugares donde nunca había llegado el K-pop. J-Hope ya había hecho historia en 2022 al convertirse en el primer artista surcoreano en encabezar Lollapalooza Chicago, frente a más de 100,000 personas. Ahora está ante su regreso a este emblemático festival, pero en esta ocasión lo hará en Berlín, reforzando el impacto global de su música como solista y la solidez de su propuesta artística.

Prepárate para un espectáculo lleno de energía, talento y emoción. ¿Qué es lo que más te gusta de J-Hope?

También te puede interesar: ¡Celebra el verano con Pokémon! Así puedes ver gratis las primeras películas clásicas en el Pokémon Summer Watch Party 2025